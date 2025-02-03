HCM-система «Босс» компании SL Soft интегрирована с «1С:ЗУП»

Компания SL Soft (ГК Softline) реализовала интеграцию HCM-системы «Босс» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Коннектор обеспечивает обмен данными между системами, что позволяет автоматизировать и выстраивать сквозные HR-процессы на базе «Босс» в компаниях, использующих «1С» в качестве ядра кадровой системы. Интеграция программных продуктов расширяет функциональность обеих систем и возможность их применения.

HCM-система «Босс» – платформа для цифровизации ключевых HR-задач на протяжении жизненного цикла сотрудника. Система обеспечивает руководству компании информационную поддержку принятия решений в области управления персоналом и формирует единую цифровую HR-среду для всех категорий сотрудников. Платформа разработана при поддержке РФРИТ и дополняет возможности HRM-системы «Босс», предназначенной для учета кадров и расчета зарплат.

HCM-система «Босс» предлагает инструменты для повышения эффективности кадрового менеджмента. Так, платформа автоматизирует построение организационных структур, обеспечивает профилирование должностей и позиций, дает возможность настройки бонусных схем, формирует список целей, задач и ключевых показателей и многое другое. Все это позволяет компании планировать ресурсы с учетом компетенций персонала, факторов роста организации и ее стратегических инициатив, а также поддерживать качество производственных процессов, вовлекать и удерживать персонал.

Источником данных по персоналу для HCM-системы может выступать HRM-система «Босс». Однако с учетом практики использования решений «1С» для организации учетно-расчетного кадрового контура не только в крупных организациях, но и в компаниях среднего и малого бизнеса, в SL Soft решили интегрировать продукты.

В ходе создания коннектора были изучены и сопоставлены структуры данных обеих программ, описано их соответствие и обоснованы технологические средства интеграции. Для разработанного компонента связи выполнен «маппинг»: проведено сравнение полей таблиц баз данных, описаны типы данных и правила их конвертации. Это позволило создать специальное расширение стандартного коннектора «1С» под «Босс». Во время тестовых нагрузочных испытаний подтверждена производительность спроектированной среды интеграции и разработан комплект документации и инструкций.

«Выполненные работы позволяют адаптировать HCM-систему «Босс» к требованиям и существующим кадровым процессам заказчиков, использующих другие программные решения в Core HR. Мы сможем получать данные из их систем и использовать в процессном контуре «Босс», создавая единое цифровое пространство», – отметил Евгений Кучик, заместитель управляющего директора «Босс» компании SL Soft.