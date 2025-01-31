«Первый Бит» завершил внедрение системы «1С:PM Управление проектами Корп» в «Банковские инновационные системы»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил успешное внедрение системы «1С:PM Управление проектами Корп» для компании «Банковские инновационные системы» – дочернего предприятия Гознака.

Реализация проекта длилась более девяти месяцев и заняла порядка 1400 часов работы специалистов ИТ-интегратора. Основная задача заключалась в создании ИТ-инфраструктуры, способной обеспечить необходимый уровень автоматизации ведения проектов, включая формирование отчетности, план-графиков и контроль хода выполнения проектов.

Уникальность кейса заключалась в переходе от устаревших систем управления проектами к современному программному обеспечению (ПО). На момент инициации проекта компания использовала MS Office, электронную почту и Redmine, что приводило к множеству ошибок.

Выбор в пользу «1С:PM Управление проектами Корп» был обусловлен необходимостью комплексной автоматизации бизнес-процессов и минимизацией рисков ошибок.

Ключевым фактором при выборе интегратора стала репутация и опыт компании «Первый Бит» во внедрении комплексных автоматизированных систем. В рамках проекта были запущены 20 автоматизированных рабочих мест для координаторов, руководителей проектов и администрации, что потребовало приобретения 20 лицензий пользователей.

«Одним из ключевых результатов проекта стало снижение человеческого фактора при формировании план-графиков, достигнутое благодаря отказу от использования MS Office и Redmine. Теперь руководители могут в режиме реального времени отслеживать загруженность сотрудников и контролировать процессы согласования», – сказала руководитель проекта офиса «Екатеринбург Реальная автоматизация» интегратора ИТ-решений «Первый Бит» Екатерина Сеник.

Интеграция «1С:PM Управление проектами Корп» с электронной почтой существенно упростила процесс уведомлений о ключевых событиях, например, таких как создание новых проектов и назначение ответственных за проектные задачи. Это позволило повысить оперативность и взаимодействие между участниками проектов.

«Функциональные возможности «1С:PM Управление проектами Корп» значительно сократили время на подготовку отчетов и повысили скорость получения оперативной информации о производственном процессе», – сказала начальник отделения координации проектов компании «Банковские инновационные системы» Анастасия Пильщикова.