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«Контур.Фокус» помог банку «Евроальянс» ускорить проверку юрлиц в 6 раз

Региональный банк «Евроальянс» сократил время на проверку юридического лица с 30 до пяти мин. Этого удалось достичь благодаря интеграции «Контур.Фокуса» в автоматизированную банковскую систему. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Евроальянс» проводит множество проверок: они необходимы на всех этапах работы банка. Перед принятием клиентов на обслуживание банк обязан провести их идентификацию и оценить уровень риска совершения клиентами подозрительных операций. При дальнейшем обслуживании – обновлять идентификационные сведения по ним. При оформлении кредита — проверить заемщика и его работодателя, а если обращается юридическое лицо, то требуется проверить и саму организацию, и связанные с ней компании.

Долгое время для проверок использовали открытые и официальные источники. Но процесс проверки постоянно усложнялся — требовалось искать информацию всё в большем количестве источников. Чтобы не тратить время на поиск и сразу получать информацию в структурированном виде, банк автоматизировал проверки с помощью «Контур.Фокуса».

«Евроальянс» интегрировал «Контур.Фокус» в автоматизированную банковскую систему (АБС). Для проверок по закону 115-ФЗ подключили «Фокус.Комплаенс» («Комплаенс» – решение для проверки по 115-ФЗ и санкциям в группе тарифов «Фокус.Комплаенс» в «Контур.Фокусе», ранее — «Контур.Призма»).

Сейчас возможностями «Фокуса» пользуются все подразделения банка, которые взаимодействуют с клиентами: данные «заливаются» в единую банковскую систему, и каждое подразделение работает в своем модуле, имея всю необходимую информацию.

Александр Гуров, заместитель председателя правления банка «Евроальянс»: «Благодаря API «Фокуса» вся информация в системе отображается в упорядоченном виде. Первоначальная проверка определяет риски, затем сотрудник анализирует информацию и принимает окончательное решение в рамках своих компетенций. Банк располагает всеми «свежими» изменениями в выписках из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) клиентов и оперативно использует эту информацию в работе, в том числе для обновления сведений по клиентам согласно требованиям закона 115-ФЗ».

Антон Яковлев, эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности: «В последнее время объем данных по каждому субъекту предпринимательской деятельности стал действительно очень большим — это значительно усложняет ручную проверку: не только в банках, но других направлениях бизнеса. Но именно для банковской сферы характерен большой поток ежедневных проверок. Поэтому автоматизация этой процедуры с помощью «Контур.Фокуса» и интеграция в банковскую систему не только позволяют ускорить такие проверки, но и обеспечивают комплексное взаимодействие разных служб и специалистов банка по результатам таких проверок».

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