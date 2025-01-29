Х5 разработала мобильное приложение для сотрудников X5 Import

Х5 Group завершила тираж мобильного приложения «Автоматизированное рабочее место сотрудника отдела контроля качества» на всех логистических хабах X5 Import. Решение является собственной разработкой X5 Tech – ИT-компании в составе группы. Этот инструмент существенно упрощает и ускоряет процессы контроля качества импортируемых в торговые сети Х5 товаров. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group.

С новым приложением сотрудники хабов больше не тратят время на лишние перемещения по складу и дублирование данных в разных системах. Они вносят результаты осмотра сразу в приложение, которое автоматически формирует отчет и отправляет его заинтересованным специалистам. Новый процесс обеспечивает более быструю приёмку товара, обнаружение продукции несоответствующего качества и принятие решения о блокировке поставки при необходимости. Благодаря интеграции с несколькими системами приложение предоставляет функции для разных типов осмотров — от первичного осмотра качества товара при приемке из транспортного средства, приема паллет после выгрузки до осмотра стоков. Эта оптимизация значительно ускоряет работу и снижает вероятность ошибок, повышая уровень сервиса (Service Level) и качество поставок.

Учитывая условия работы на складе, где устройства могут подвергаться ударам или падениям, приложение было адаптировано для прочных планшетов. Процесс разработки был организован в серии двухнедельных спринтов, а тестирование MVP началось уже спустя три месяца после старта проекта. Такой гибридный подход с параллельным пилотированием и разработкой позволил активно учитывать обратную связь от сотрудников, работающих с приложением, и быстро адаптировать функции под реальные задачи и условия работы на логистических хабах Х5 Import.

В настоящий момент все осмотры поставок по качеству фруктов и овощей осуществляются с применением мобильного приложения. Благодаря внедренному решению время осмотра продукции сократилось на 67%.

В ближайших планах компании – тираж мобильного приложения на распределительные центры торговой сети «Перекресток».

«С запуском автоматизированного рабочего места сотрудники хабов получили удобное и интуитивно понятное решение, не требующее длительного обучения. Переход на новую систему позволил существенно сократить временные затраты на каждую проверку и избежать ошибок при формировании отчетов, что ранее занимало значительное количество рабочего времени. И, самое главное, с появлением приложения для хабов Х5 Import мы существенно улучшили контроль качества поставок. Это важный шаг в оптимизации работы отдела качества, который позволит вовремя передавать информацию о продукции несоответствующего качества во все необходимые отделы. Так мы сможем предлагать нашим покупателям ещё более качественную и свежую продукцию», – сказал управляющий директор X5 Import Денис Ткач.