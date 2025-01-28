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Sitronics Group автоматизировала для Cosmos Hotel Group процесс кадрового учета в едином информационном пространстве

В рамках проекта разработчики Sitronics Group автоматизировали функции кадрового и бухгалтерского учета в Cosmos Hotel Group на базе отечественного ПО, объединили данные из 40 информационных систем крупнейшей российской гостиничной сети в единую базу, интегрировали со сторонними системами и сервисами.

Реализованный Sitronics Group проект по внедрению программы «1С:ЗУП Корп» для Cosmos Hotel Group объединил кадровые и зарплатные процессы заказчика в едином информационном пространстве, что позволило повысить их эффективность и прозрачность. Проект состоял из таких этапов, как анализ существующих процессов, разработка архитектуры системы, ее реализация, внедрение и обучение персонала.

Благодаря разработанной Sitronics Group архитектуре Cosmos Hotel Group получила единую информационную базу по кадровому и бухгалтерскому учету, включающую все расчетные процессы с персоналом. Система «1С:ЗУП Корп» автоматизирует такие процессы как управление кадровым администрированием, расчет заработной платы и формирование отчетности. Система также исключает дублирование информации при активных процессах перехода сотрудников между городами и отелями в периметре группы компаний, которая на сегодня включает 38 отелей в 23 городах России.

Команда разработчиков и аналитиков обработала и объединила данные из 40 разрозненных баз, аккумулировала в единой информационной системе 50 организаций группы компаний, перенесла в единую систему информацию о действующих сотрудниках. Переход из разрозненных баз в «1С:ЗУП Корп» был осуществлен с сохранением накопленной информации за годы развития бизнеса.

Особенностями проекта стали разработка правил конвертации данных, учитывающих специфику различных юридических лиц и уменьшающих объем дубликатов в целевой единой базе «1С:ЗУП Корп», инвентаризация предыдущих доработок в локальных базах. Разработчики Sitronics Group исключили неактуальные изменения конфигурации, а актуальные доработки были пересобраны в единое расширение, упрощающее дальнейшую поддержку и обновление единой базы.

Кроме того, в рамках проекта был доработан механизм обмена с бухгалтерским контуром «:БУХ», проведена тестовая миграция всех необходимых локальных баз в тестовую единую базу с целью снижения рисков при миграции. Специалисты Sitronics Group разработали механизм блокировки отдельных реквизитов для комплексных (расчетно-кадровых) документов, гибко настраиваемый в пользовательском режиме, провели замеры времени, необходимого для миграции текущих данных, и распланировали график миграции, учитывающий доступные технологические окна в работе исторических баз.

«Построенная нашей командой система «1С:ЗУП Корп» повышает оперативность получения сводной аналитической информации для принятия управленческих решений, оптимизирует кадровые процессы, снижает затраты на внешний ИТ-аутсорсинг и обслуживание информационных баз. В результате Cosmos Hotel Group получила более удобную систему кадрового администрирования и оплаты труда, которая способствует эффективному развитию бизнеса», – сказал президент Sitronics Group Сергей Ткаченко.

«Cosmos Hotel Group активно расширяет географию присутствия: в перспективе 3-5 лет номерной фонд компании увеличится вдвое. Поэтому проект стал важным этапом в формировании централизованного ИТ-ландшафта и цифровизации бизнес-процессов компании на базе российского ПО. Реализация всех процессов на единой ИТ-платформе позволяет компании развивать сетевые цифровые решения для эффективного управления полным циклом бизнеса», – отметил CIO компании Cosmos Hotel Group Евгений Тюрин.

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