Разработчик RPA-системы Roomy bots масштабировал инфраструктуру с помощью Linx Cloud

Компания «Руми» завершила миграцию в облако Linx Cloud. В результате проекта была повышена отказоустойчивость информационных систем «Руми» и стабильность работы ее RPA-сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Руми».

«Руми» – российский разработчик RPA-решений для автоматизации бизнес-процессов. Продукты компании, разработанные на базе собственной платформы Roomy bots, позволяют заказчикам автоматизировать рутинные задачи и процессы за счет внедрения программных роботов с использованием искусственного интеллекта. Roomy bots входит в реестр российского ПО и используется в ряде отраслей: финансы, здравоохранение, производство, розничная торговля. Автоматизация с помощью Roomy bots применяется для решения таких задач, как обработка документов, ввод данных, отчетность и т.д.

Дальнейшее развитие бизнеса «Руми» требовало не только масштабирования инфраструктуры, но и повышения ее надежности. Для достижения этой цели было принято решение – расширить инфраструктуру компании на второй, независимой площадке, отвечающей требованиям бизнеса в части отказоустойчивости, безопасности и возможности подключения дополнительных ресурсов. Облако Linx Cloud было выбрано «Руми» как соответствующее всем критериям.

Инфраструктура компании в облаке Linx Cloud состоит из двух виртуальных дата-центров (VDC): основного VDC для размещения внутренних информационных систем «Руми», включая почтовый сервер, и частичного развертывания среды разработки, а также резервного VDC, работающего в режиме «холодного резерва», для репликации данных со сторонней площадки.

Миграция систем в облако Linx Cloud была произведена бесшовно – без приостановки работы и доступности сервисов. Применение разных моделей тарификации (фиксированной оплаты для основного VDC и Pay-as-you-go для резервного) позволило «Руми» оптимизировать затраты.

Развернутое решение, обеспечившее отказоустойчивость инфраструктуры и эффективное использование финансовых ресурсов компании, построено на сервисах «Виртуальная инфраструктура IaaS», «Резервное копирование BaaS» и «Прямой доступ в интернет». Безопасность решения была повышена подключением межсетевого экрана следующего поколения NGFW и двухфакторной аутентификации MFA для входа в систему.

«Модель расширения инфраструктуры, предложенная Linx Cloud, помогла нам оптимально решить задачи, связанные с повышением надежности и экономической эффективности наших информационных систем. А профессионализм команды нашего нового партнера позволил провести миграцию без остановки рабочих процессов», – сказал Константин Лопарев, руководитель направления роботизации бизнес-процессов «Руми».