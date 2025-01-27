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«ИндигоСофт ЦТ» и «Севентек» подписали соглашение о партнерстве

Компания «Севентек» (часть бренда «Севен Груп») подписала партнерское соглашение с «ИндигоСофт ЦТ». Об этом CNews сообщили представители «Севентек».

Вместе с разработчиком специализированных ИТ-решений для промышленности и строительной отрасли компания будет проводить взаимную интеграцию флагманских программных продуктов — 7Tech MDM и «СметаПлан». Общая цель — повысить качество обработки сметной информации и скорость в принятии управленческих решений, в том числе в процессе тендерных процедур.

Система управления мастер-данными от «Севентек» и платформа «СметаПлан» от «ИндигоСофт ЦТ» дополняют друг друга. В синергии продукты позволяют предлагать заказчикам единое решение в области нормализации НСИ, учитывающее особенности и требования к созданию, каталогизации и хранению сметных данных, включая: реестровые записи; номенклатурные единицы; коды (КСР, ЗСР) и др. информацию.

С ускорением темпов технологического развития и ростом требований к качеству обработки данных становится особенно важным повышать кастомизацию ИТ-продуктов с учетом отраслевой специфики. Партнерство «Севентек» с «ИндигоСофт ЦТ» предоставит пользователям неоспоримое конкурентное преимущество для дальнейшего развития, сокращения издержек и повышения уровня сервиса.

Учредитель АО «ИндигоСофт ЦТ» Щукин Виталий Викторович: «Совместное решение позволит нам предложить рынку действительно уникальный продукт, способный не только ускорить, но и упростить процессы работы с данными для специалистов строительной отрасли. Уверены, что объединение наших компетенций станет важным шагом на пути к улучшению качества и доступности ИТ-решений для наших клиентов».

Учредитель ООО «Севентек» Мартынов Александр Борисович: «Наша компания давно и уверенно занимается разработкой цифровых решений и собственных продуктов для автоматизации работы с главным активном организаций — данными. В процессе реализации проектов (в том числе и в строительной сфере) мы увидели острый запрос на повышение адаптированности ИТ-решений к отраслевой специфике. Партнерство с разработчиком платформы «СметаПлан» позволит нам вместе вывести на рынок уникальный продукт по нормализации НСИ — удобный и понятный инструмент для строительной индустрии».

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