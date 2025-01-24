ООО «СтройГрад» внедрило систему электронного архива «Этлас»

Компания ООО «СтройГрад» успешно внедрила систему электронного архива «Этлас», разработанную компанией «Этлас-Софт». Система была установлена в октябре 2023 г. по модели SAAS и включает в себя модуль интеграции со сторонними приложениями, а также модуль для работы с контрагентами. В январе 2024 г. компания планирует перейти на более мощную комплектацию «Про», что позволит еще больше оптимизировать процессы работы с документацией. Об этом CNews сообщили представители «Этлас-Софт».

ООО «СтройГрад» занимается строительством жилых и коммерческих объектов и активно взаимодействует с множеством контрагентов. Учитывая большие объемы документации, необходимость хранения и обработки различных типов файлов, а также требования к безопасности данных, руководство компании решило внедрить систему электронного архива. В результате выбора системы «Этлас», компания получила эффективный инструмент для управления всеми видами документации в электронном формате.

Одним из ключевых требований, которые предъявлялись к системе, было соответствие российским стандартам и импортозамещение. Система «Этлас» полностью независима от зарубежных поставок программного обеспечения и не требует привязки к внешним сервисам. Это особенно важно в условиях усиления внимания к вопросам безопасности и устойчивости бизнеса.

Система «Этлас» позволяет работать со всеми типами документации, открывать файлы практически любых форматов, а также использовать юридически значимую электронную цифровую подпись. Удобный интерфейс и интуитивно понятные функции сделали настройку системы доступной для сотрудников «СтройГрад», которые смогли самостоятельно адаптировать ее под нужды своей компании без необходимости привлечения сторонних специалистов.

Одним из важных элементов внедрения системы «Этлас» стала интеграция с уже используемыми в компании приложениями. Это позволило упростить процессы передачи и обработки данных между различными информационными системами, что значительно сократило время на выполнение различных операций.

В дополнение к этому, «Этлас» предоставляет возможность гибкой настройки прав доступа и разграничения полномочий пользователей. Это важно для обеспечения безопасности хранимой в системе документации, поскольку только уполномоченные сотрудники могут иметь доступ к конфиденциальным данным. Кроме того, система позволяет вести учет существующего бумажного архива, что помогает при переходе на полностью цифровой документооборот.

Особое внимание при внедрении системы было уделено вопросам безопасности. Все документы, включая сканы бумажных носителей, хранятся в зашифрованном виде, что исключает возможность несанкционированного доступа. Система соответствует современным требованиям по защите данных и обеспечивает надежную защиту от внешних угроз, таких как взлом и утечка информации.

В рамках перехода на комплектацию «Про» в январе 2024 г., ООО «СтройГрад» планирует еще больше оптимизировать процессы документооборота, расширяя функционал системы «Этлас». Это позволит компании не только повысить производительность, но и улучшить взаимодействие с контрагентами, ускорив процесс согласования документации и сделав его более прозрачным.

Система «Этлас» продолжает совершенствоваться и адаптироваться под новые требования бизнеса, обеспечивая своим пользователям регулярные обновления и новые функциональные возможности. Внедрение электронного архива «Этлас» стало важным шагом на пути к цифровизации документооборота и повышению общей эффективности работы компании «СтройГрад».