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Платформа Tessa сертифицирована ФСТЭК

Компания «Синтеллект» завершила процедуру сертификации ФСТЭК на соответствие функций безопасности СЭД/ECM/BPM платформы Tessa требованиям к защите от несанкционированного доступа к информации. Документ выдан 13 января 2025 г. Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК России) и дополнит ранее полученные сертификаты вендора платформы на деятельность по технической защите, а также разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Наличие сертификата ФСТЭК для программных продуктов, автоматизирующих электронный документооборот и бизнес-процессы, становится все более частым условием для организаций, которые предъявляют повышенные требования к защищенности персональных данных. Сертификация ПО Tessa во ФСТЭК расширит сферы применения платформы и позволит использовать ПО в организациях, где данное требование является обязательным, а также повысит доверие пользователей к системе.

Сертификат выдан на основании результатов сертификационных испытаний, проведенных испытательной лабораторией НПО «Эшелон», технического заключения и экспертного заключения органа по сертификации центра «Атомзащитаинформ». Номер сертификата соответствия в реестре ФСТЭК – 4901.

Tessa также включена в Единый реестр российского ПО №2187 от 8 ноября 2016 г., что подтверждает соответствие платформы требованиям импортозамещения в соответсвии с выполнением указа Президента России №250 от 1 мая 2022 г.

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