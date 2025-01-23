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Axelot WMS внедрена на складе электрощитового оборудования «Электронмаш» в Санкт-Петербурге

Axelot WMS внедрена на складе электрощитового оборудования «Электронмаш» в Санкт-Петербурге. Автоматизация позволила оптимизировать работу склада, оцифровать ключевые операции, увеличить скорость и качество обработки заказов. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

«Электронмаш» специализируется на производстве электрощитового оборудования, проектировании и выпуске трансформаторных подстанций, систем оперативного постоянного тока, распределительных устройств.

Все процессы предприятия — от разработки конструкторской документации до отгрузки готовой продукции — полностью автоматизированы и стандартизированы. Однако, компания испытывала потребность в повышении эффективности работы склада. Отсутствие система класса WMS не позволяло обеспечить необходимый уровень контроля работы персонала, что приводило к ошибкам и пересорту, анализ и устранение которых занимали время и влекли за собой финансовые затраты.

Для повышения эффективности складской логистики руководство «Электронмаш» приняло решение внедрить Axelot WMS. Пилотный проект реализовали на складе электрощитового оборудования в Санкт-Петербурге. Площадь объекта составляет две тыс. кв. м., ассортимент более четырех тыс. активных позиций, в их числе мелкоштучный товар, крупногабаритные элементы изделий, бухты кабеля и другие отрезные материалы.

Перед проектной командой Axelot стоял ряд задач по автоматизации основных операций склада. Технологические процессы нельзя назвать сложными, но они имеют свою специфику, обусловленную сферой деятельности компании. Специалисты Axelot выполнили настройку процессов в системе, исходя из соображений оптимизации каждой операции. Так, например, для удобства приемки от одного поставщика накладные объединяются в один документ Ожидаемое поступление, а для корректной сборки заказов на производство плановые документы объединяются в один Заказ на отгрузку. Также реализована автоматическая фиксация факта сборки комплектов. Такая концепция позволила снизить трудозатраты склада на всех этапах грузообработки.

Для интеграции Axelot WMS и корпоративной информационной системы (КИС) заказчика было использовано решение DATAREON Platform.

Особенностью проекта стал комплексный подход к решению задачи интеграции, который предложили специалисты Axelot – они своими силами выполнили интеграцию не только со стороны Axelot WMS, но и со стороны КИС.

С помощью DATAREON Platform был реализован процесс бесшовного взаимодействия систем. Так, например, факт поступлений из WMS передается в КИС и формирует связанный документ. На каждую фактическую поставку товара от поставщика создается свой приходный ордер, что позволяет отслеживать поступления и контролировать текущие запасы в обеих системах. Выгрузка документа «Акт сверки» из WMS инициирует автоматическое создание документов оприходования и списания товаров с распределением по товарным группам в КИС заказчика.

Кроме того, именно благодаря Axelot WMS стало возможным применение оптимизационных моделей. Так, например, внедрение процесса кластерного отбора из систем лифтового хранения позволило увеличить скорость обработки заказов по сборке метизов и мелких комплектующих практически в два раза.

Ввод системы в промышленную эксплуатацию прошел согласно плану по составу работ и срокам. Уже в конце первого месяца внедрения работу склада удалось вывести на те объемы по поступлениям и отгрузкам, которые «Электронмаш» поддерживал до начала внедрения системы.

С внедрением Axelot WMS предприятие АО «Электронмаш» не просто получило возможность использовать современное отечественное WMS-решение, но и полностью автоматизировало все складские операции, существенно повысив общий уровень цифровизации логистики компании. Это позволило снизить влияние человеческого фактора, использовать фактические данные о состоянии запасов на складе и получить мощный аналитический инструмент, позволяющий в режиме реального времени принимать управленческие решения. В дальнейших планах компании – тиражирование Axelot WMS на второй площадке в Санкт-Петербурге.

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