CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе
|

19 000 студентов СВФУ смогут общаться с деканатом через единый центр заявок

В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова (СВФУ) внедрили цифровой сервис для быстрого и удобного взаимодействия сотрудников, обучающихся и администрации вуза. Особенностью проекта стала интеграция портала с Directum RX.Об этом CNews сообщили представители Directum.

Компания «СофтСноу», бизнес-партнер Directum, завершила проект внедрения сервиса Univer Online. Компания разработала его специально для вузов, чтобы наладить связь между студентами и преподавателями в части документации. Интеграция сервиса с Directum RX позволила перевести весь процесс работы с запросами студентов в цифровой формат — от подачи заявки до выдачи необходимой справки.

Теперь с помощью модуля «Центр заявок» студенты могут без визита в деканат решить вопросы по стипендии или получить документы об образовании. А еще: оформить академический отпуск, восстановиться или отчислиться; вернуть средства за обучение и проживание; заверить договоры об обучении; оформить документы для командировок и стажировок; разработать индивидуальный график обучения.

Доступ к сервису можно получить из мобильного приложения. Благодаря интеграции с Directum RX заявки оперативно поступают на обработку. Сотрудники легко и быстро выполняют все операции в системе. Это экономит время и делает процесс взаимодействия между студентами и администрацией университета удобнее и эффективнее. Теперь запросы студентов по документам можно решать без задержек, а ошибиться в деталях невозможно.

Петр Иванов, проректор по цифровому и технологическому развитию СВФУ: «Все поставленные задачи по проекту были выполнены в срок и на высоком уровне. В следующем году планируем расширить использование функций системы Univer Online для дальнейшего развития цифровых сервисов экосистемы СВФУ».

Вуз использует продукты Directum еще с 2011 г. Электронный документооборот и цифровое взаимодействие уже охватывает много задач и внутренних процессов. Университет стремится соответствовать современным тенденциям и реализует свою цифровую экосистему. Ее цель — стать полноценным инструментом коммуникации всех участников образовательного процесса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями

Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали

Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру

Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн»

Денис Хадасков, HD Tech: Платформы автоматизации разработки станут одним из трендов 2025 года

Изменив лишь несколько строк кода Linux, можно на треть сократить энергопотребление дата-центров

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще