Компания «Газпром трансгаз Ухта» ускорила работу с конфиденциальными документами с помощью Directum RX

Компания «Газпром трансгаз Ухта» перевела конфиденциальный документооборот в электронный вид с помощью Directum RX. Благодаря российской системе управления документами и бизнес-процессами предприятие не только защитило особенно чувствительную информацию, но и ускорило работу.

Проект внедрения охватил более 13,5 тыс. пользователей. В результате обработка конфиденциальных документов стала в 2 раза быстрее, время создания акта об уничтожении документов сократилось до одной минуты, а 13 топ-менеджеров присоединились к системе и ускорили свою работу. Подрядчиком на проекте выступил генеральный партнер Directum, компания «МайТэк» (MT Group).

Внутри компании «Газпром трансгаз Ухта» специалисты внедрения выделили 4 вида корпоративных тайн: персональные данные, коммерческая тайна, конфиденциальная информация и документы служебного пользования. Для организации корректной работы с грифами конфиденциальности разработали в системе соответствующий справочник, штамп и группу полей в карточках документов. Для удобного хранения документов организовали единый журнал учета проектов. Автоматизирован и процесс помещения документов в дела, этапы снятия грифа и гарантированного уничтожения.

В планах компании — обеспечить информационной безопасностью и аккредитацией комплекс систем, входящих в конфиденциальный контур по классу защищенности «1Г».