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Компания «Смарт Девелопмент» внедрила кадровый ЭДО от Directum

Компания «Смарт Девелопмент» внедрила кадровый ЭДО от Directum. Сотрудники создают заявления и подписывают кадровые документы в электронном виде в личном кабинете. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Предпосылками внедрения в компании кадрового электронного документооборота стали последствия пандемии и значительное количество работников, которые трудятся удаленно из разных городов России. Из всех продуктов, представленных на рынке, «Смарт Девелопмент» выбрала систему Directum HR Pro.

Сегодня сотрудники компании — а это до 250 пользователей — создают заявления и подписывают кадровые документы в интерфейсе личного кабинета прямо со смартфона или компьютера. Работодатель использует усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), сотрудники — усиленную неквалифицированную подпись (УНЭП), которая выдается прямо в системе.

Для интеграции документов и синхронизации данных по оргструктуре использовали «Коннектор к 1С». Решение дает возможность передавать документы и данные справочников из «1С:ЗУП» в Directum HR Pro и автоматически стартовать задачи на ознакомление и подписание.

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