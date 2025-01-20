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«Мажордом» обновился: в приложении реализован Центр уведомлений для УК

«Мажордом» обновился: в приложении реализован Центр уведомлений для УК. Теперь у сотрудников управляющих компаний (УК) есть возможность еще более оперативно и эффективно работать с заявками жителей благодаря очередному обновлению системы «Мажордом». Об этом CNews сообщили представители «Философт».

В приложении заработал Центр уведомлений — это единое хранилище для всех уведомлений, отправляемых системой. Оно состоит из следующих разделов: «Центр уведомлений»; «Настройка уведомлений».

Благодаря удобной навигации и внутренним настройкам, пользователь может управлять своими уведомлениями. Разработчиками также реализована функция дублирования уведомлений на электронную почту – пользователь может настроить это по желанию.

Теперь у администраторов также есть возможность просматривать список своих уведомлений, информацию в них и количество в одном месте. Это позволяет быть в курсе последних изменений по всем доступным модулям приложения.

Все уведомления в «Центре» упорядочиваются во временные группы: сегодня, вчера, на этой неделе, в этом месяце, ранее. У каждого сообщения есть кнопка «Прочитано», после нажатия на которую уведомление будет считаться прочитанным и окрасится в белый цвет.

При создании новой заявки пользователями в «Мажордом» моментально отправляется уведомление сотруднику УК. Данное обновление способствует увеличению скорости выполнения задач и более эффективной коммуникации между жителями и представителями УК.

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