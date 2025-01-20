Холдинг «Сегежа Групп» перешел на решение по локализации «Лаб СП»

Холдинг «Сегежа Групп» модернизировал учетную ERP системы SAP S/4 в части управления финансами с помощью программного обеспечения российского разработчика «Лаб СП».

Целью проекта было обеспечить автоматизированное обновление действующей ERP-системы SAP S/4HANA в соответствии с изменениями российского законодательства в области финансового учета и налогообложения, при этом минимизировать ручной труд и риски ошибок. Для компании было важно провести обновление функционала для корректной подготовки отчетности по налогу на имущество и транспортному налогу, развить функционал по работе с НДС, включая автоматизацию по Единому налоговому счету (ЕНС). Кроме того, требовалось развитие функционала для обеспечения прослеживаемости, что является важным элементом контроля в налоговом администрировании.

«Риски, связанные с уходом вендора SAP SE из России, а также сроки и масштабы проекта, привели к пониманию того, что нам необходим надежный партнер с эффективным готовым решением. Партнёрство с «Лаб СП», обладающей глубокой экспертизой в области локализации, позволило нам достичь поставленных целей в установленные сроки с приемлемыми трудозатратами. Кроме того, профессионализм команды и четкое понимание наших задач помогли при переходе в промышленную эксплуатацию, – отметил Дамир Хусаинов, директор по развитию ИТ-систем холдинга «Сегежа Групп». – Решение от «Лаб СП» вписалось в существующую архитектуру ERP системы с минимальными адаптациями. Командами Сегежи с «Лаб СП» был составлен реестр изменённых объектов, что позволило выявить и приоритизировать бизнес-процессы для регрессионного тестирования».

«Мы сделали решение таким, чтобы его можно было достаточно легко адаптировать под внутренние процессы компании-заказчика и интегрировать с уже используемыми модулями SAP без простоев системы, – сказала Елена Рыкова, коммерческий директор «Лаб СП». – Внедрение нашего решения позволило снизить нагрузку сотрудников заказчика, связанную с подготовкой налоговых отчетов, а также минимизировать риск ошибок при их подготовке, что особенно важно в условиях меняющегося законодательства».