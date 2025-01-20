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Axenix выяснила приоритеты бизнеса в управлении цепочками поставок на 2025 год

Консалтинговая технологическая компания Axenix в рамках работы клуба руководителей управления цепочками поставок (SCM C-сlub) провела опрос топ-менеджеров и директоров по планированию из более 30 компаний и предприятий в сфере тяжелой промышленности, ритейла и FMCG. Респонденты поделились итогами года и планами развития цепочек поставок. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Три приоритетных направления работы руководителей управления цепочками поставок в 2024 г. относятся к краткосрочным задачам: оптимизация поставок, запасов и логистических затрат; трансформация и развитие процессов управления цепочками поставок; автоматизация процессов учетов планирования.

Долгосрочное планирование и стратегические инициативы оказались лишь на четвертом месте. Это говорит о том, что бизнес сосредоточен на текущих задачах. Применение инновационных технологий не пошло в массовое использование, а пока остается на уровне пилотных проектов и расчета бизнес-кейсов.

Сокращение запасов, затрат и операционная эффективность стали главными фокусами работы для 44,4% респондентов. Это подтверждает растущую необходимость улучшения работы в условиях нестабильной экономической ситуации, высокой процентной ставки и влияния глобальных вызовов.

Вторым приоритетом в работе компаний (15,87%) стали процессы управления цепочками поставок, включая организационные изменения (смена привычных ролей, создание новых), выстраивание кроссфункционального взаимодействия и обновление системы управления с контрольными точками и отчетностью.

Автоматизации процессов учета и планирования, а именно внедрению специализированных систем класса TMS, WMS, YMS, SRM, IBP/ S&OP, в 2024 году уделили внимание 12,7% SCM-директоров. Такие решения повышают уровень прозрачности и контроля за цепочками поставок на каждом этапе жизненного цикла заказа.

Продвинутые технологии, такие как искусственный интеллект, RPA и чат-боты, в работу предприятий внедряли 7,94% респондентов. Это также подтверждает желание компаний идти в ногу со временем и использовать инновационные инструменты для повышения конкурентоспособности, но при этом показывает, что роботизацию рутинных операций бизнес пока не видит, как реальный способ высвобождения персонала и других ресурсов.

В 2025 г. топ-3 направлений работы остается прежним, но меняется приоритетность внутри этих направлений. 70% руководителей планируют сосредоточиться на автоматизации, трансформации и развитии процессов УЦП, в том числе с использованием российского программного обеспечения. Можно утверждать, что предприятия находятся в активном поиске решений, которые помогут им не только оптимизировать процессы, но и адаптироваться к новым экономическим условиям, обеспечивая тем самым свою эффективность и жизнеспособность в будущем.

«Усложнение логистики, переориентация рынков сбыта и ужесточение конкуренции – такова сегодня реальность в УЦП. Компании сталкиваются с необходимостью непрерывного сценарного моделирования и оценки рисков, растущей стоимостью оборотного капитала, ограничением складских площадей и транспорта, угрозой потери выручки, – сказал Михаил Иванов, старший менеджер компании Axenix. — Если 2023 г. был годом импортозамещения, то сейчас эта тема на втором месте. Основным направлением проектов является оптимизация запасов и замороженного капитала, а также перестройка цепочек поставок. Общие тенденции в сфере УЦП указывают на глубокие изменения в бизнес-подходах, нацеленные на создание более низкозатратных, гибких и устойчивых моделей работы».

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