CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Р7-Офис» выпустила обновление «Р7-Органайзер Про»

Команда разработчиков «Р7-Офис» выпустила обновление «Р7-Органайзер Про». Новая версия добавляет функциональные улучшения, упрощающие управление метками и почтой.

Теперь пользователи могут легко менять порядок меток в списке, не прибегая к их удалению и созданию заново. Для этого в интерфейсе программы появились кнопки «Вверх» и «Вниз», которые позволяют за несколько кликов настроить удобный порядок. Это обновление делает управление метками интуитивным и экономит время, особенно при работе с большими списками.

Новая функция «Опустошить папку» значительно ускоряет процесс работы с электронной почтой. Она позволяет удалить все сообщения из выбранной папки одним действием, что особенно полезно для быстрой очистки папок со спамом или устаревшей корреспонденцией. Больше не нужно тратить время на удаление писем по одному.

Также в обновлении добавлена возможность задать альтернативный путь к файлу лицензий через параметр в конфигурационном файле. Это нововведение исключает ошибки при подтверждении лицензий и дает больше гибкости в хранении файлов.

В рамках релиза разработчики устранили ряд ошибок, обеспечив более стабильную работу модуля. Теперь карточки контактов всего отображаются корректно при наведении курсора, а интерфейс стал еще более удобным. Обновление доступно для операционных систем Astra Linux, Debian, Ubuntu и «Альт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год

В России создана собственная редакционная система для печати газет и журналов. Но от наследия Adobe все равно избавиться не вышло

10 шагов: создаем защищенный корпоративный файлообменник

Сотрудник без опыта в ИТ за свои деньги, тайно и вопреки воле руководства решил проблему, с которой не совладал ИТ-отдел

Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру?

Продажи умных колонок в России за год выросли на четверть

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще