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IVA Technologies выпустила новую версию IVA Largo

Компания IVA Technologies объявила о выпуске новой версии программного обеспечения видеотерминала для участия в индивидуальных и групповых видеоконференциях — IVA Largo 4.0. Она сочетает в себе улучшенные функции, обновленный дизайн и повышенную производительность, а также решает ряд критически важных для пользователей технических задач.

Одним из ключевых нововведений стала возможность централизованного обновления видеотерминала с сервера видеоконференцсвязи. Кроме того, добавлена возможность с помощью веб-интерфейса включать и отключать управление видеотерминалом по протоколу SNMP. Также улучшено отображение аудио- и видеоустройств в интерфейсе пользователя.

Отдельное внимание уделено оптимизации работы с кодеками и повышению качества видеосвязи. Например, решена проблема замедления видео при использовании кодека H.264 FHD: удалось оптимизировать его работу и снизить нагрузку на процессор, особенно при демонстрации видео в несколько потоков.

Новая версия предлагает полную совместимость с ОС Astra Linux Special Edition «Смоленск» и предназначена для коммерческого использования.

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