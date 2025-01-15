Подтверждена совместимость гиперконвергентной платформы на базе продуктов «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» с серверами OpenYard

ООО «Р-Платформа» (компания «Росплатформа») и OpenYard объявляют о полной совместимости гиперконвергентной платформы на базе продуктов «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище», включая версии ПО, сертифицированные во ФСТЭК, с серверами из корпоративной линейки OpenYard, включенными в реестр Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

Тестирование проводилось на серверах RS201I и RS101I. Проверялись основные функции, включая начальное развёртывание ПО «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище», добавление узлов в гиперконвергентный кластер, работа процессоров, памяти, IPMI, дисковой и сетевой подсистем. Особое внимание уделялось размещению файлов виртуальных машин на разных уровнях программной СХД «Р-Хранилище» (с SSD и NVMe дисками) и тестированию их доступности при моделировании выхода из строя аппаратных компонентов кластера.

«Вместе с OpenYard мы поможем нашим общим партнерам создавать для заказчиков понятные, управляемые и недорогие комплексы, которые ничем не уступают большим и дорогостоящим системам, опирающимся на традиционные “закрытые” СХД. Совместное с OpenYard решение позволит заказчикам, в свою очередь, сократить затраты на внедрение средств виртуализации и СХД, при этом они смогут сохранить уровень отказоустойчивости платформы, гибкую масштабируемость и высокую производительность. OpenYard — надежный российский ИТ-вендор с локализованным производством, что гарантирует своевременные поставки оборудования и полноценное сервисное обслуживание в будущем», — сказал Сергей Члек, управляющий директор «Росплатформы».

Испытания проводились на пяти серверах. OpenYard RS201I (2U) поддерживает до 24 дисков SAS/SATA/NVME, оснащен двумя процессорами x86, 64 ГБ оперативной памяти, контроллером LSI 9560-16I, двумя SSD-дисками на 1,92 ТБ и двумя сетевыми интерфейсами 10Gbe. OpenYard RS101I (1U) поддерживает до 10 дисков и имеет такую же конфигурацию процессоров, памяти, контроллера, дисков и сетевых интерфейсов.

Все серверы оборудованы системными платами RMB-MS93-FS0 и соответствуют высоким стандартам качества, установленным Минпромторгом России. Производство серверов осуществляется на базе собственного производственного комплекса, расположенного в Рязани.

«Для нашей компании формирование технологических альянсов — это ключевой приоритет в построении стека инфраструктурных решений. Успешное тестирование совместимости аппаратных решений OpenYard и ПО компании «Росплатформа» доказывает, что тесное взаимодействие и партнёрство производителей и разработчиков является залогом качественной и эффективной синергии, ведущей к стабильной и надёжной работе совместного отечественного решения у потенциальных заказчиков», — сказала Наталья Курилина, менеджер по работе с разработчиками ПО OpenYard.