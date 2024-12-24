CTI обновила решение «CTI Мониторинг»

Российский системный ИТ-интегратор CTI и разработчик программных и аппаратных решений для видеоконференцсвязи «Труконф» представили обновлённую версию продукта «CTI Мониторинг 1.0».

Комплексное решение «CTI Мониторинг» предназначено для мониторинга и аналитики проблем в работе ВКС-сервисов. В новой версии добавлен ряд дополнительных функций, позволяющих бизнес-заказчикам экономить ресурс времени сотрудников, отвечающих за качество проведения видеоконференций. Система позволяет контролировать и заранее прогнозировать возможные проблемы, тем самым предотвращая инциденты до момента их появления.

Новый функционал включает полноценный мониторинг состояния сети: если раньше в интерфейсе была статистика только по задержкам и потерям ICMP-пакетов, то теперь есть возможность увидеть весь срез по TCP- и UDP-трафику.

Единый индикатор, который разработчики обозначили как «светофор», демонстрирует все критические проблемы видеоконференции на одном экране на желаемом промежутке времени. Также в решение добавлен функционал отслеживания статуса актуальности инцидента. Система управления выявленными проблемами настраивается в зависимости от конкретных запросов. Уведомления осуществляются в реальном времени и реализованы для разных каналов, включая электронную почту, Telegram и Mattermost.

В решение добавлена новая визуализация графиков отчётности с масштабированием временного интервала и более информативной легендой.

Для клиентов, использующих Grafana, в решение «CTI Мониторинг 1.0» внесена соответствующая интеграция. Теперь пользователям не нужно переключаться между разными вкладками, все те же метрики и графики можно смотреть в едином привычном интерфейсе.

Также для комфортного использования в новой версии решения добавлена тёмная тема оформления.

Ярослав Землянухин, ведущий инженер-разработчик CTI, рассказал, что команда ведёт непрерывную работу над развитием продукта. Представляя версию «CTI Мониторинг 1.0», он отметил, что все дополнения были разработаны на основе обратной связи от клиентов с пилотируемым или уже установленным решением.

Решение «CTI Мониторинг» совместимо с операционными системами Windows, Linux, Astra Linux. В ноябре 2024 г. компания CTI провела успешные тестовые испытания совместной работы «CTI Мониторинг» и «Ред ОС». Теперь клиенты системного интегратора смогут воспользоваться всеми преимуществами стабильной работы решения «CTI Мониторинг» на рабочих местах с установленной операционной системой производства «Ред Софт».

«Стабильная совместимость решения «CTI Мониторинг» с операционной системой «Ред ОС» открывает заказчикам, стремящимся к цифровой трансформации на базе российских разработок, возможность улучшить показатели проведения видеоконференций с соблюдением всех стандартов безопасности. Развивая сотрудничество между отечественными продуктами, мы помогаем клиентам сделать важный шаг на пути к технологическому суверенитету ИТ-отрасли», – сказал Альберт Исламов, генеральный директор «Си Ти Ай НТЦ».

Программное решение «CTI Мониторинг» разработано системным интегратором CTI и в текущем представлении предназначено для использования с ВКС-системой «Труконф». При этом модульная архитектура платформы позволяет масштабировать решение как на ВКС-сервисы других производителей, так и на любой программный продукт, ведущий журналы событий.