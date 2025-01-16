Производители электроники считают маркировку «скрытым налогом на отрасль». Минпромторг затраты на нее засекретил

Производители электроники считают, что расчеты Минпромторгом затрат на внедрение маркировки радиоэлектроники занижены, а прибыль завышена. Ведомство считает, что компании потратят миллионы, а заработают миллиарды. Однако отрасль опасается больших издержек и распространения маркировки на комплектующие.

Прослеживаемость эксперимента

Как стало известно CNews, производители электроники попросили Минпромторг раскрыть расчеты затрат и выручки от внедрения обязательной маркировки электроники. Письмо с такой просьбой направили Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) в министерство ноябре 2024 г. (копия есть у CNews).

В Минпромторге же требуемые отраслью данные не раскрыли. «Такая информация, по заявлению представителей департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга, является информацией "для служебного пользования" и не подлежит опубликованию и согласованию с отраслевыми объединениями», — отмечается в письме ассоциаций.

Отрасль же требуют предоставить эту информацию для объективной оценки итогов первого этапа эксперимента по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, который начался 1 декабря 2023 г. Сейчас он распространяется на ноутбуки, смартфоны и планшеты, светотехнику и др. Эксперимент будет длиться до 30 апреля 2025 г.

Минпромторг привел суммы затрат и прибыли в отчете к проекту постановления о введении маркировки, но сами расчеты не привел. «Соответственно, их нельзя проверить, — указывают ассоциации. — Вместе с тем, у многих предприятий и отраслевых объединений радиоэлектроники имеются обоснованные сомнения в объективности оценки итогов эксперимента. Кроме того, есть основание полагать, что приведенные в отчете сведения о затратах субъектов регулирования на введение процедуры цифровой маркировки занижены».

Поэтому ассоциации считают, что необходимо провести дополнительную проверку результатов первого этапа эксперимента.

Оценка затрат и экономического эффекта

В зависимости от объема производства расходы на приобретение и обслуживание оборудования и ПО для маркировки для производителей отдельных видов радиоэлектронной продукции составляют: для крупных предприятий — от 1,9 млн руб., для средних предприятий — от 1,2 млн руб. и для малых предприятий — от 0,132 млн руб., подсчитали в Минпромторге.

Минимальный набор оборудования, необходимый для маркировки, сводится к приобретению принтера и сканера, общая стоимость которых составляет от 20 тыс. руб. Уровень затрат для производителей и импортеров на ежегодное техническое обслуживание составляет около 5% от стоимости приобретенного оборудования, отмечается в сводном отчете министерства.

ЦРПТ Производители электроники опасаются высоких затрат на маркировку

Для импортеров оптимальным способом маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции является маркировка с использованием услуг таможенных и логистических складов. Стоимость нанесения одного кода маркировки на таких складах составляет от 3 до 5 руб. за единицу товара. Размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки составляет 50 копеек без учета НДС за один код маркировки, также приводят в ведомстве.

Для компаний оптовой и розничной торговли в затраты включены приобретение считывающих устройств в виде сканеров 2D (для организаций розничной торговли) и терминала сбора данных (для оптовых организаций) и затраты на ПО.

Общие трудозатраты на обеспечение процессов обязательной маркировки товаров и передачи сведений в систему мониторинга товаров за шесть лет составят 610,97 млн руб.

Сейчас пользователи «серых схем» не платят налоги, а также пошлины и снижают цены на товары, а, значит, и «забирают» прибыль участников оборота товаров, отмечает Минпромторг. Введение обязательной маркировки может привести к увеличению чистой прибыли производителей отдельных видов радиоэлектронной продукции на 56,297 млрд. руб. за период 2025-2030 гг.

Оценка дополнительного дохода участников оборота товаров, связанная с перетоком на легальный рынок с учетом оценки доходов бюджетов составит до 41,713 млрд руб. дополнительно за шесть лет, что существенно превышает расходы на реализацию обязательных требований.

Таким образом, ожидаемая прибыль легальных производителей товаров после введения регулирования превышает прибыль до введения регулирования.

Затраты самого государства за шесть лет, по данным Минпромторга, составят 29,175 млрд руб. Но вместе с тем, увеличатся и налоговые поступления в бюджет за тот же период на 14,591 млрд руб.

«Предлагаемый способ является единственным способом, которым возможно решить проблему, — отмечается в документе Минпромторга. — Наиболее показательный эффект от внедрения системы маркировки — это снижение объема незаконного оборота товаров, что подтверждено практически во всех товарных группах после введения обязательной маркировки товаров».

CNews задал вопросы и ожидает ответов от Минпромторга и представителей «Честного знака».

Скрытый налог на отрасль или выгода?

В ассоциациях отмечают, что маркировка не решает вопрос прослеживаемости, «а фактически вводит скрытый налог на отрасль». Производители опасаются, что маркировка будет распространена на широкую номенклатуру радиоэлектроники, а также того, что критическая информация будет сосредоточена в руках частного оператора («Честный знак», который выступает оператором системы маркировки).

«Цифровая маркировка несет значительные издержки для компаний при этом не достигает целей по прослеживаемости происхождения продукции, рассказал CNews глава АРПЭ Иван Покровский. — Она не может предупредить контрафакт, так как его источник за рубежом, а цепочка маркировки обрывается на границе России».

Также, по мнению Покровского, маркировка не обеспечивает прослеживаемость уровня локализации российской продукции, т.к. не покрывает операции, за которые начисляются баллы по 719 ПП (определяет степень российскости оборудования).

При этом в АПРЭ согласны на маркировку конечной продукции, но не считают ее целесообразной при маркировке отдельных видов радиоэлектроники.

«Расчеты ведомства выглядят оптимистичными, — рассказала CNews Квашенкина Ольга, генеральный директор SNDGLOBAL, российского контрактного разработчика электроники. — В указанной оценке затрат (29,175 млрд руб. на шесть лет), кроме всего прочего, нет учета разнообразия бизнеса: от крупных производителей и дистрибуторов до предприятий сектора МСБ (к числу которых относимся и мы)».

По ее словам, для компаний из сектора малого бизнеса придется перенаправить средства, которые могли бы пойти на модернизацию продукции и пр. задачи.

Заявленный прирост доходов (56,297 млрд руб.) сильно зависит от эффективности механизма маркировки в борьбе с контрафактом. Для низкомаржинальной электроники, такой как источники питания, влияние может быть менее значительным, считает Квашенкина.

По подсчетам гендиректора SNDGLOBAL, для ее компании затраты сильно превышают заявленные Минпромторгом: общие издержки за шесть лет могут составить 25–35 млн руб., включая закупку оборудования, интеграцию ПО, обучение и операционные расходы.

«Вероятно, на практике, прогнозируемый рост прибыли можно оценить в 10–15% за шесть лет, что эквивалентно 30–50 млн руб, с учетом специфики продукции, а также усредненном опыте», — заключила Ольга Квашенкина.

Однако все равно она считает, что введение маркировки — это однозначно позитивный шаг. По ее мнению, внедрение механизма повысит прозрачность рынка, выручку и уровень доверия граждан к производителям.

Затраты компаний в реальности больше указанных, а доходы меньше, рассказал CNews председатель Совета ТПП по развитию цифровой экономики директор ассоциации АПКИТ Николай Комлев.

«Дополнительные затраты, безусловно, будут, но участники рынка пойдут на них при условии, что эффект очищения рынка будет ценнее затрат, — считает Комлев. — Сейчас особенно пугает то, что маркировка будет охватывать не только конечную продукцию, но и все компоненты, что существенно повысит общие издержки на внедрение и согласование информационных систем, на оплату каждой транзакции оператору маркировки».

Как отметил Роман Есенин, менеджер по развитию ИТ-компании Utrace, за несколько лет работы системы «Честный знак» в отдельных отраслях рост легального рынка достиг 30-50%.



«Обязательная маркировка нужна, чтобы защитить рынок и заказчиков от подделок и последствий недобросовестной конкуренции», — отмечает представитель производителя электроники Fplus. Однако по его мнению в сегментах B2B и B2G сейчас и так работает достаточно сложная и многоступенчатая система контроля, так что для добросовестных компаний мера скорее избыточна.

«В то же время она поможет пресечь участие в тендерных закупках недобросовестных партнеров и фирм-однодневок, которые "ведут бизнес с Китаем напрямую", — продолжил он. — Впрочем, в серьезных проектах их доля незначительна, поскольку основополагающие факторы там — это не цена, а качество, совместимость, условия гарантии и сервисного обслуживания. Так что кратного роста прибыли не ожидаем (максимум 5-7% для всех участников рынка)», — заключил он.

Но действительно важное значение инициатива получит только после выхода на международные рынки, когда конкурентоспособную российскую продукцию начнут подделывать, считает представитель Fplus.

Борьба с контрафактом

В отчете Минпромторга указано, что в стране наблюдается высокий показатель нелегального оборота отдельных видов радиоэлектронной продукции. В различные периоды с 2020 по 2023 гг. он составлял от 13% до 43%. Согласно расчету ведомства, за последние три года за счет наличия нелегального оборота российские производители отдельных видов радиоэлектронной продукции недополучили более 21 млрд руб. доходов.

Министерство полагает, что эту проблему можно решить внедрением маркировки, применение метода риск-ориентированного подхода в работе надзорных органов и общественный контроль с помощью мобильного приложения «Честный знак».