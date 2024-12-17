R-Style Softlab заключила партнерское соглашение с ГК Luxms

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, заключила партнерское соглашение с ГК Luxms, поставщиком передовых решений для обработки и анализа данных. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Соглашение о партнерстве направлено на совместное развитие программных решений в области визуального контроля, потоковой аналитики, обработки данных, а также разработок решений с использованием искусственного интеллекта.

R-Style Softlab активно развивает проекты по работе с данными, помогая компаниям внедрить бизнес-аналитику с нуля. Компания предлагает услуги по созданию единой системы управления компанией, помогая бизнесу агрегировать данные из разрозненных информационных систем в единую базу данных с последующей визуализацией. R-Style Softlab внедряет и адаптирует высокотехнологичные решения российского рынка для бизнес-задач клиентов.

Luxms BI представляет собой современную платформу, разработанную с учетом передовых технологий и потребностей бизнеса. Высокий технологический уровень, сильная отраслевая экспертиза и мощный функционал позволяет решать задачи любого масштаба, что подтверждается крупнейшими внедрениями в топовых компаниях страны.

Директор департамента аналитических систем R-Style Softlab Антон Томилин: «R-Style Softlab является сертифицированным партнером разработчиков лучших в России BI-продуктов. Решения Luxms BI позволяют анализировать большие объемы данных. Это помогает, в том числе, финансовым учреждениям принимать обоснованные решения, основанные на фактах и аналитике, а не на интуиции. Нашим клиентом является каждый четвертый банк в России. Вместе с партнерами ГК Luxms мы сможем предложить банкам высокотехнологичные решения с доказанными экономическими эффектам».

Директор по развитию продуктового бизнеса ГК Luxms, Андрей Васильев: «Для финансовых компаний Luxms BI позволяет создать интерактивную отчётность по расходам и доходам с детализацией до конкретных статей, настроить аналитику по расчётным финансовым показателям, бюджету движения денежных средств, поставить на контроль выручку по сегментам, характерам платежей, группам клиентов, ассортименту, визуально отобразить факторный анализ. В партнерстве с R-Style Softlab мы готовы предложить банкам решения, таргетированные на точные бизнес-задачи».