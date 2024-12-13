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«1С-Рарус» получил сертификат «Совместимо» для решения «1С:Турагентство»

«1С:Предприятие 8. Турагентство» редакции 3.0 успешно прошло очередную сертификацию на получение статуса «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"». Функционал отраслевого решения постоянно развивается и соответствует требованиям фирмы «1С», предъявляемым к продуктам совместной разработки. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Компания «1С-Рарус» выпускает решение «1С:Предприятие 8. Турагентство» совместно с фирмой «». Разработчики постоянно развивают функционал решения, чтобы пользователи могли рассчитывать на эффективную поддержку своему бизнесу.

В ноябре 2024 г. «1С:Турагентство» редакции 3.0 получило очередной сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"». Сертификация проводится каждые два года. Тестирование подтвердило, что отраслевое решение для управленческого учета туристических компаний может эффективно взаимодействовать с другими продуктами системы «1С:Предприятие».

Так, решение успешно обменивается данными с программой для ведения бухгалтерского и налогового учета «1С:Бухгалтерия». Используются уже накопленные данные о работе турагентства, что позволяет исключить повторный ввод информации.

«1С:Турагентство» разработано на основе конфигурации «Управление нашей фирмой» и дополнено функционалом для управления туристической деятельностью.

Топ-10 отраслевых возможностей «1С:Турагентство»: функции CRM-системы: ведение базы клиентов; фиксация всех контактов и ведение переписки с туристами и туроператорами; интеграция с IP-телефонией; учет заявок туристов в разрезе направлений, туров и менеджеров; работа с пакетными и составными турами; формирование печатных форм заявок на тур, договоров с туристами, путевок и счетов на оплату; получение актуальных данных о финансовом обеспечении ответственности туроператоров с официального сайта Ростуризма; анализ работы менеджеров турагентства по планам продаж и принесенной прибыли; учет взаиморасчетов с туристами, туроператорами и субагентами; контроль взаиморасчетов и финансовых показателей по каждой заявке; печать кассовых чеков с агентскими тегами в соответствии с Федеральным законом №54-ФЗ; формирование отчетов по эффективности рекламы и по рекомендателям (рекламные агенты туров) с применением бонусной системы; анализ деятельности: контроль работы предприятия, наличия собственных денежных средств турагентства и рентабельности бизнеса, анализ работы персонала.

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