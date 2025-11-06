«Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ

«Триколор» объявил о намерении запустить собственное телемедицинское приложение. Пользователм будет доступна обратная информация с медицинских гаджетов, консультации с врачами по видеочат и интеллектуальные помощники в области дерматологии, психологии и биомаркеров.

Телемедицинская платформа «Триколора»

Оператор спутникового телевидения «Триколор» объявил о запуске телемедицинской платформы «Триколор.Здоровье». Об этом директор по управлению продуктами и проектами компании Юлия Кудряшова сообщила на конференции «Телеком.Интенсив».

Платформа будет состоять из трех модулей. Во-первых, эта поддержка носимых устройств и различных медицинских гаджетов, например, тахометров. Платформа будет анализировать информацию, формировать рекомендации, следить за самочувствием и время провождением пользователей.

© wadrus.p / Фотобанк Фотодженика «Триколор» объявил о скором запуске собственного телемедицинского приложения

Кроме того, с помощью приложения можно будет поддерживать физическое и ментально здоровье благодаря контент для саморазвития и ежедневным отчетам о состоянии пользователя.

Консультации по ИИ и от реальных врачей по видеочату

Второй блок это интеллектуальная помощь (искусственный интеллект, ИИ). На азе нейросетей будет работать три помощника: «AI-Дерматология», «AI-Психолог» и «AI-Биомаркеры».

«AI-Психолог», основываясь на методах когнитивно-поведенческой терапии, будет помогать справляться с тревогой, одиночеством и рабочим стрессом. «AI-Биомеркеры» будет оценивать состояние здоровья по видеоселфи. «AI-Дерматология» поможет своевременно обнаружить кожные заболевания и снизить риски развития онкологических патологий.

Третий модель телемедицинской платформы «Триколор.Здоровье» - это медицинская помощь и консультации онлайн. Модуль будет отслеживать показатели здоровья, сохранять историю изменений и поддерживать связь с врачами.

«Триколор.Здоровье» будет работать с запросами разных направлений: срочные и запланированные консультации, дистанционный мониторинг состояния здоровья и т.д. Пользователям будут доступны онлайн-чаты и видеозвонки от десятков специалистов: от терапевтов и врачей общей практики до кардиологов.

Как пояснила CNews Юлия Кудряшова, партнерами телемедициснкой платформы станут «ведущие медицинские клиники». Сам сервис будет бесплатным для абонентов «Триколора». Для сторонних пользователей он также будет доступен, но за отдельную плату, размер которой Кудряшова обещает сделать «комфортной».

Российский рынок телемедицины

По данным агентства BusinesStat, российский рынок телемедицинских консультаций в 2024 г. достиг 15,8 млрд руб., увеличившись за год на 35%. По сравнению с 2020 г. рынок увеличился в 2,8 раз.

Лидерами на рынке являются «Инновационная медицина» («Сберздоровье»), «РТ Медицинские информационные системы» («РТ МИС»), «Диджитал Медикэр Оперейшнс», «Лучи Здоровья» и «МедРокет».

Успехи и неудачи на рынке телемедицины

«Сберздоровье» был создан на базе платформы DocDoc, образованной в 2012 г. «Сбербанк» приобрел контроль над платформой в 2017 г. В 2020 г. платформа была переименована в «СберЗдоровье», в нее также былаинтегрирован другой приобретенной «СБербанком проект - «Eаптека». В 2023 г. «СберЗдоровье» выпустил собственный тахометр с подпиской на дистанционной наблюдение врачей.

«РТ-МИС» - совместное предприятие «РТ Лабс» («дочка» «Ростелекома№) и разработчика медицинских информационных систем «Сван». В портфеле «Ростелекома» также есть платформа «РТ-Доктис», созданная холдингом «Цифромед» (совместное предприятие «Ростелекома» и холдинга «Фармстандарт»), «Докстии» и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций).

В 2016 г. «Яндекс» вместе с фондом Baring Vostok начал инвестировать в телемедицинский проект Doc+. Однако в 2019 г. Doc+ объявила о закрытии своей единственной клиники и B2C-направления, У «Яндекса» также c 2017 г. был сервис «Яндекс.Здоровье», но компания перестала в него инвестировать, а в 2024 г. он был продан компании Genotek.

Упомянутый проект Doc+ в 2020 г. вошел в состав клиники «Доктор.Рядом». Данная компания» развивает онлайн-и оффлайн направления, в том же 2020 г. она слилась с компанием «Ниармедик». Тогда же Veb Ventures (подразделение «ВЭБ.РФ») инвестировала в проект 1 млрд руб., инвестиций предназначались, в первую очередь, для телемедицинского направления.