НТЦ ИТ «Роса» и Staffcop подтвердили совместимость решений для импортозамещения

«Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили корректность совместного функционирования системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и операционной системы «Роса Хром». Это стало возможным на основании совместных испытаний, завершившихся подписанием сертификата совместимости. Оба продукта сертифицированы ФСТЭК России и входят в реестр отечественного ПО.

Таким образом, подтвержденная совместимость решений демонстрирует готовность компании «Атом Безопасность» и «Роса» к выполнению задач импортозамещения и снижению зависимости от зарубежного программного обеспечения. Для пользователей это означает стабильную работу системы, упрощение процесса внедрения и снижение общей стоимости владения.

«Совместимость Staffcop Enterprise с ОС «Роса Хром» подтверждает высокий уровень готовности отечественных решений к решению задач импортозамещения. Это партнерство позволяет нашим пользователям уверенно внедрять современные системы информационной безопасности, минимизируя риски интеграции и получая гарантированную стабильность работы. Мы продолжаем развивать стратегические направления, чтобы создавать надежную экосистему для государственного и корпоративного сектора», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».

«Совместимость — результат целенаправленной работы по интеграции Staffcop с ключевыми российскими платформами. Обновление системы расследования инцидентов до версии 5.5 и выбор ОС «Роса Хром», широко используемой в госструктурах и бизнесе, минимизируют риски внедрения и позволяют сосредоточиться на задачах информационной безопасности. Подтвержденная совместимость обеспечивает надежную основу для импортозамещения», — сказал Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop («Атом Безопасность», ГК СКБ Контур).