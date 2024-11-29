CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

НТЦ ИТ «Роса» и Staffcop подтвердили совместимость решений для импортозамещения

«Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили корректность совместного функционирования системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и операционной системы «Роса Хром». Это стало возможным на основании совместных испытаний, завершившихся подписанием сертификата совместимости. Оба продукта сертифицированы ФСТЭК России и входят в реестр отечественного ПО.

Таким образом, подтвержденная совместимость решений демонстрирует готовность компании «Атом Безопасность» и «Роса» к выполнению задач импортозамещения и снижению зависимости от зарубежного программного обеспечения. Для пользователей это означает стабильную работу системы, упрощение процесса внедрения и снижение общей стоимости владения.

«Совместимость Staffcop Enterprise с ОС «Роса Хром» подтверждает высокий уровень готовности отечественных решений к решению задач импортозамещения. Это партнерство позволяет нашим пользователям уверенно внедрять современные системы информационной безопасности, минимизируя риски интеграции и получая гарантированную стабильность работы. Мы продолжаем развивать стратегические направления, чтобы создавать надежную экосистему для государственного и корпоративного сектора», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».

«Совместимость — результат целенаправленной работы по интеграции Staffcop с ключевыми российскими платформами. Обновление системы расследования инцидентов до версии 5.5 и выбор ОС «Роса Хром», широко используемой в госструктурах и бизнесе, минимизируют риски внедрения и позволяют сосредоточиться на задачах информационной безопасности. Подтвержденная совместимость обеспечивает надежную основу для импортозамещения», — сказал Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop («Атом Безопасность», ГК СКБ Контур).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Директор машиностроительной компании месяцами не мог научиться открывать браузер. За него это делал программист, которого вызывали по громкой связи

В России появился новый способ кражи денег через WhatsApp

Власти утвердили размер налогового вычета для ИТ-компаний и телекома

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще