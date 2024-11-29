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Компания «Юг-Инструмент» внедрила Axelot WMS

Система Axelot WMS позволяет компании «Юг-Инструмент» эффективно управлять складом в Краснодаре с учетом специфики всех бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

ООО «Юг-Инструмент» занимается дистрибьюцией бензо- и электроинструмента. «Юг-Инструмент» владеет собственным авторизованным сервисным центром по ремонту оборудования, товарным складом класса «А» площадью две тыс. кв.м в Краснодаре, а также автопарком коммерческих и грузовых автомобилей для своевременной доставки заказов клиентам.

Система Axelot WMS позволила автоматизировать все ключевые бизнес-процессы склада «Юг-Инструмент». Она заменила предшественника – предыдущая WMS не смогла удовлетворить потребностям заказчика. Продуктивное взаимодействие проектных команд позволило создать решение, которое не только полностью соответствует запросам бизнеса, но и обладает возможностью гибкой настройки под изменения в процессах.

Так, например, в рамках проекта были реализованы следующие возможности: появился учет и контроль за выработкой складских сотрудников; автоматизировано разделение товаропотоков на этапе приемки для последующего планирования размещения; усовершенствована процедура контроля отгрузки и снижено количество ошибок; внедрена возможность использования спецификаций при выполнении основных операций; появилась возможность использовать места хранения на всех этапах; реализована возможность ведения и контроля состояния объектов хранения.

Axelot WMS позволяет контролировать динамику работы склада в режиме реального времени. В системе настроены различные стратегии пополнения, а складские процессы оптимизированы таким образом, чтобы максимизировать точность и скорость обработки заказов.

В дальнейших планах компании – развитие системы в сотрудничестве с Axelot.

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