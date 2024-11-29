Как удалось изменить подход к данным в крупной российской агрокомпании «Агроном-Сад»

Компания «Агроном-Сад» совместно с командой Conteq успешно внедрили автоматизированную систему отчетности на базе платформы Visiology и экстрактора данных «Денвик». Это решение позволило компании оперативно получать данные и повысить эффективность управленческих процессов. Об этом CNews сообщили представители Conteq.

Ежегодный объем производства «Агроном-Сад» достигает отметки в 30 тыс. тонн. Таких результатов предприятие смогло добиться благодаря постоянному внедрению передовых технологий, которые включают уникальный производственно-логистический комплекс, способный сортировать яблоки по весу, окраске и их калибру с производительностью 12 тонн в час и более 250 тонн в сутки. Аналогов такой системы в России нет.

Общая выручка «Агроном-Сад» за 2023 г. составила более 1,7 млрд руб. На данный момент площадь хозяйства, расположенного в Липецкой области, превышает 5,4 тыс. га.

Однако, если основные работы по инновации производства уже были выработаны, то с данными предстояла фундаментальная работа. Как и многие другие компании, «Агроном-Сад» столкнулась с необходимостью оперативно получать актуальную информацию о доходах, расходах и активностях для принятия управленческих решений. Вплоть до 2024 года вся выгрузка данных происходила вручную. Причем информация поступала не из одного, а сразу из нескольких модулей «1С», которые между собой могли быть противоречивы и не согласованы. Возникало много проблем с качеством и разнородностью данных ввиду отсутствия единого источника и неразвитости используемых систем.

На помощь пришла наша команда Conteq, которая разработала решение для автоматизации отчетности.

Решение

Основной задачей проекта являлась возможность оперативной визуализации информации из данных «1С». Совместно с командой «Агроном-Сад» в лице Познякова Дмитрия Алексеевича, директора по ИТ в инвестиционном фонде Evermount Capital Group, была выбрана информационно-аналитическая платформа Visiology и экстрактор данных «1С» от компании «Денвик», которые позволили создать эффективную систему отчетности в кратчайшие сроки.

Основные тезисы разработанного решения: разработано единое хранилище данных на базе MSSQL (теперь именно в эту точку подключения поступают данные из различных источников); настроена интеграция с «1С ERP 8.3» на основе «Денвик» и Excel (Важно отметить, что специфических знаний «1С» для анализа данных и настройки интеграции по средствам «Денвик» не требуется; созданы наборы данных с разным расписанием обновления в зависимости от бизнес-сущности, например, выгрузка данных для справочников – один раз/день, а для документов и регистров «1С» – один раз/час, всего – 29 наборов данных; на уровне DWH разработаны витрины на данных, полученных через «Денвик»; созданы загрузчики с ежедневной загрузкой витрин в модели данных ViQube; разработаны пять дашбордов с автоматизированным обновлением данных («Сбор урожая», «Анализ продаж», А«нализ рыночных цен по продукции», «Отчет по техническому состоянию транспорта», «Отчет по зданиям и сооружениям»).

Архитектура передачи данных

У Заказчика было несколько критериев, на которые он ориентировался при поиске подходящей системы, среди которых: возможность устанавливать гибкое расписание обновления; наличие обширных возможностей изменения визуального представления под себя; рассылка готовых дашбордов для быстрого и удобного получения информации; портал отчетов как у Power BI; доступность мобильной версии без адаптации, так как многие инвесторы пользуются мобильными телефонами или планшетами.

«Выбор Visiology для заказчика был продиктован четкими приоритетами. Система полностью соответствует ключевым требованиям: гибкое расписание обновлений, мощные инструменты визуализации, функция рассылки дашбордов, удобный портал отчетов, аналогичный Power BI, и полноценная мобильная версия без необходимости адаптации стали решающими аргументами. Благодаря экспертам Conteq внедрение прошло быстро и качественно, что гарантирует «Агроном-Сад» максимум пользы от Visiology в их бизнес-процессах», – сказала Ольга Чернецова, ведущий бизнес-аналитик в компании Сonteq, говоря о преимуществах выбора в пользу Visiology.

Уникальность проекта

Сжатые сроки: за девять месяцев разработали 11 автоматизированных отчетов с различным уровнем визуализации – от сложной до простой. Для Заказчика важно видеть красивую, четкую и структурированную картинку.

Быстрая скорость разработки: во многом это стало возможным благодаря высокой скорости настройки интеграции с «Денвиком» – всего за два–четыре часа.

Простота: настройка выгрузки данных не требует глубоких знаний «1С». Бизнес-аналитик может выполнить задачу без предварительного опыта работы с системой.

Точность данных: выровнен учет активов в «1С». Теперь бюджет компании строится только на реальных данных.

Широкая область применения: анализ данных, который охватывает практически все области бизнеса.

Гибкость: оперативная реакция на изменения в источниках данных без привлечения разработчиков. Возможность выбора различных способов выгрузки и периодичности.

Планы на будущее

Уже на текущем этапе заказчик отмечает, что с каждым новым релизом Visiology делает процесс перехода все более удобным и плавным. Так, Visiology v3 постоянно совершенствуется, ускоряя разработку благодаря гибкому подходу к работе с данными с использованием DAX. Вместе с Заказчиком мы разделяем стремление идти в ногу со временем, внедряя передовые BI-инструменты для анализа данных.

Кроме того, сейчас в «Агроном-Сад» идет активное внедрение инструмента по управлению садовым хозяйством. Следующим этапом запланирована настройка интеграции бизнес-аналитики с этой системой с целью предоставления акционерам и руководителям актуальной информации по хозяйству.

Наряду с этим, в перспективе планируется автоматизация отчетности для производственных подразделений «Агроном-Сад», которые также заинтересовались системой бизнес-аналитики, а также интеграция технологий искусственного интеллекта, что откроет ещё больше возможностей для эффективной работы.

В заключение отметим, что проект по автоматизации отчетности для «Агроном-Сад» стал примером эффективной интеграции современных технологий в аграрный сектор. Благодаря использованию экстрактора данных от «Денвик» и платформы Visiology, компания получила возможность принимать оперативные и обоснованные управленческие решения, что по сей день способствует дальнейшему росту и активному развитию бизнеса.

Юлия Соловей, директор департамента BI в Conteq: «Для «Агроном-Сад» мы нашли оптимальное решение: комбинация решений «Денвик» и Visiology идеально подошла под требования Заказчика, обеспечивая гибкость, удобство и доступность данных. А с поддержкой команды Conteq внедрение прошло оперативно и эффективно».

Дмитрий Позняков, директор по ИТ в инвестиционном фонде Evermount Capital Group: «Внедрение автоматизированной системы отчетности не только улучшило качество и скорость принятия управленческих решений, но и показало, что благодаря гибкости платформы и доступной стоимости входа, бизнес-аналитика может быть эффективной и не такой затратной, как предполагалось ранее при использовании иностранных решений».