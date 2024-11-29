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ГК «Агротек» в 10 раз ускорила оценку контрагентов с помощью «Контур.Фокуса»

Федеральный дистрибьютор удобрений и агрохимических продуктов ГК «Агротек» автоматизировала оценку финансовых рисков в работе с контрагентами и в 10 раз ускорил проверку. Это стало возможно благодаря переходу на скоринговую проверку в «Контур.Фокусе». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Работа с контрагентами из сельскохозяйственной отрасли имеет свою специфику: большинство клиентов закупается на условиях постоплаты. Срок возврата дебиторской задолженности определяется окончанием сбора и реализации урожая. Поэтому ГК «Агротек» реализует часть продукции с длительной отсрочкой платежа.

Раньше оценка финансового положения контрагента проводилась в ручном режиме. Риск-менеджер должен был собрать данные о клиенте из разных источников, составить свое профессиональное мнение и определить какой кредитный лимит возможен для покупателя.

Людмила Кознова, заместитель генерального директора по оценке рисков и экономической безопасности: «При отсрочке платежа продолжительностью 6-9 месяцев, особенно в условиях нестабильности экономики снижение риска невозврата дебиторской задолженности приобретает особую значимость. Необходимо не только оценить финансовое положение контрагента, но и спрогнозировать его до момента оплаты».

С ростом планов продаж у риск-менеджеров появилась задача оценивать контрагентов значительно быстрее. Компания решила автоматизировать проверки бизнес-партнеров и стала рассматривать разные сервисы, где есть скоринговая оценка. Под требования ГК «Агротек» подошел скоринг «Контур.Фокуса».

Людмила Кознова, заместитель генерального директора по оценке рисков и экономической безопасности: «До использования скоринга отдел рисков за день мог оценить до 100 клиентов, если не заниматься другими задачами. Сейчас в спокойном режиме один сотрудник может оценить тысячу контрагентов. Производительность повысилась как минимум в 10 раз — без потери качества. С ростом бизнеса увеличивается количество контрагентов, а штат риск-менеджеров остается прежним: нам удается провести в два-три больше проверок, чем раньше. Скоринг удачно вписался в автоматизацию и помогает достичь этой цели».

Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса: «Поставка товара с отсрочкой платежа, особенно в сельском хозяйстве, где эти сроки намного выше, чем в обычной оптовой торговле, всегда являлась высокорисковой схемой сотрудничества. Здесь особенно важна оценка финансового состояния клиента: нужно контролировать объем поставок, чтобы при достижении “кредитного потолка” приостанавливать их. Скоринг является важной составляющей перехода к риск-ориентированной модели проверок. Использование новых финансовых маркеров, которые недавно в нем появились, позволяют ранжировать контрагентов по их финансовым возможностям. Это помогает в разы ускорить и упростить проверки каждого контрагента».

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