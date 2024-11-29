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«Базальт СПО» обновила ОС «Альт Образование»

«Базальт СПО» выпустила операционную систему «Альт Образование 10.4». Она включает инструменты для повышения уровня защиты компьютеров, а также обновленные версии прикладных программ для обучения программированию, работе с трехмерной графикой и базами данных.

В состав ОС вошел «Яндекс Браузер для образования», имеющий специальные вкладки, обеспечивающие быстрый доступ к электронному дневнику, образовательным ресурсам, видеоурокам, вебинарам и т. д.

В новой версии операционной системы уделено внимание сохранению здоровья учащихся и преподавателей. Утилита Safeeyes регулярно напоминает о необходимости делать перерывы, чтобы снизить нагрузку на зрение.

Для повышения безопасности компьютеров в состав ОС включены пакеты Alterator-usbguard и Alterator-usbmount. Они позволяют ограничивать использование USB-устройств для отдельных пользователей или групп, настраивать правила работы с ними и просматривать журнал событий подключения/отключения устройств.

Работа с некоторыми российскими сайтами требует использования корневых сертификатов для обеспечения безопасного соединения. «Альт Образование 10.4» предоставляет такую возможность. В ОС включен пакет ca-certificates-tlscc.ru с набором нужных сертификатов удостоверяющих центров. Сертификаты автоматически предустанавливаются в интернет-браузерах.

Важные компоненты «Альт Образования» — ПО для обучения школьников и студентов программированию, работе с трехмерной графикой и базами данных. В версию 10.4 вошли обновленные пакеты Lazarus 3.6, Blender 3.3 и Postgresql15-1C.

Интегрированная среда разработки приложений Lazarus 3.6 (аналог Delphi), основана на компиляторе FreePascal. В этой версии Lazarus улучшен интерфейс пользователя, появились новые функции, упрощающие работу с проектами, улучшено управление окнами, добавлены более удобные инструменты для отладки.

Blender 3.3 — обновленная версия ПО для создания трехмерной графики. Программа стала более стабильной и может выполнять рендеринг на новых графических процессорах Intel.

ОС «Альт Образование 10.4» работает на процессорах архитектуры x86_64, i586 и aarch64. По запросу предоставляются версии, совместимые с архитектурой «Эльбрус».

Операционная система поставляется в виде установочного образа и в варианте LiveCD для USB-накопителей и DVD-дисков. В варианте LiveCD ОС работает без установки на жесткий диск.

Ядро обновленной ОС — 6.1 LTS (Long-Term Support) с долгосрочной поддержкой (до конца 2026 г.).

Выпуск обновлений по безопасности для 10 платформы осуществляется до 31 декабря 2025 г.

Документация по ОС «Альт Образование 10.4» находится на странице docs.altlinux.org.

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