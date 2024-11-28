CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Контур» помог АО «Ремтехкомплект» автоматизировать проверку контрагентов в «1С»

Поставщик и производитель промышленных полимеров АО «Ремтехкомплект» автоматизировал оценку рисков в работе с контрагентами с помощью «Контур.Фокуса». Это позволило существенно снизить нагрузку на службу безопасности: теперь детальная ручная проверка требуется только 10% бизнес-партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Ранее проверка полностью сводилась к ручному анализу данных – специалисты сверяли данные о контрагентах со своим чек-листов и на основании этого присваивали бизнес-партнеру уровень риска. С ростом количества контрагентов объем проверок сильно увеличился.

Николай Личаченко, заместитель директора по экономической безопасности АО «Ремтехкомплект»: «Были периоды, когда количество контрагентов просто зашкаливало. Чтобы осилить такой объем проверок приходилось работать сверхурочно. А если накладывался отпуск, трудозатраты возрастали в разы. Решить проблему можно было двумя способами: расширить штат или автоматизировать проверку».

Для автоматизации проверки компания выбрала готовый модуль Контур.Фокуса для «1С». Теперь все контрагенты АО «Ремтехкомплект» проходят автоматическую проверку: по ИНН нужные данные загружаются в карточку компании в «», запускается оценка рисков, каждому контрагенту присваивается статус

Николай Личаченко, заместитель директора по экономической безопасности АО «Ремтехкомплект»: «Мы хотели, чтобы наше представление об итогах проверки и те возможности, которые открывает API «Фокуса», совпали. Это удалось — мы настроили проверку по своим параметрам. Если программа показывает, что клиент «хороший», то он уходит прямиком к менеджеру без вмешательства службы безопасности. Если выявляется существенный риск, то такого контрагента программа направляет на ручную детальную проверку к специалисту. Использование «Контур.Фокуса» позволило значительно снизить нагрузку на службу безопасности. Мы добились своей цели: в разы ускорили проверку без расширения штата и не потеряли в качестве».

Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности бизнеса: «Информации о каждом контрагенте очень много. В ручном режиме изучать эти данные все труднее, время на ручную проверку каждого контрагента возрастает. С развитием бизнеса поток контрагентов увеличивается. Поэтому службы безопасности многих организаций применяют в проверке риск-ориентированный подход, который еще называют «светофорным фильтром». Использование модуля «Контур.Фокус» для «1С» позволяет настроить такой фильтр в учетной системе организации, обеспечить прозрачность и контроль над процессом взаимодействия с контрагентами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Искусственный интеллект в ПК оказался не нужен. Никто не ринулся покупать ноутбуки с нейромодулями

Иван Крылов, Capital Nova: Надо оценивать не только финансовую и юридическую благонадежность, но и уровень ИБ-зрелости контрагентов

Разработаны отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС: локализация составляет 90%

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Мы сделали ставку на низкий порог входа во франшизу, но уже скоро условия изменятся

Китайский производитель Avatr будет дистанционно отключать электромобили, поставленные в Россию по «серым» схемам

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще