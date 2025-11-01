Концерн «Калашников» освоил серийный выпуск «убийцы» БПЛА - зенитного комлекса «Крона-Э»

Концерн «Калашников» приступит к серийному производству зенитного ракетного комплекса ближнего действия «Крона-Э» для российской территориальной противовоздушной обороны в 2026 г. Военный комплекс оснащен ракетой 9М340, при этом его стоимость остается относительно невысокой для своего класса.

Серийное производство

Концерн «Калашников» в октябре 2025 г. освоил серийное производство новой зенитной ракеты «Крона-Э», пишет «Российская газета». Комплекс сможет эффективно уничтожать дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Со слов генерального директора концерна «Калашников» Алана Лушникова, раньше эта ракета не выпускалась. Она прошла государственные испытания, 31 октября 2025 г. мы освоили ее в серийном производстве, и она может использоваться, в том числе и для этого комплекса, добавил он.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ближнего действия «Крона» — российский комплекс обнаружения, управления и автоматизированных мобильных (или стационарных) боевых модулей с средствами поражения, объединенных в единую систему. Предназначен для защиты городской инфраструктуры и объектов особой важности от средств воздушного нападения. Основная цель — вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) среднего класса.

«Крона-Э» предназначена для защиты стратегически важных объектов от различных средств воздушного нападения, включая беспилотники среднего класса. В состав комплекса входят четыре ракеты 9М333 и шесть 9М340. Дальность поражения целей достигает шести километров, а по высоте — от 30 м до 3,5 км. Ракета отличается высокой скоростью и маневренностью, что эффективно против маневрирующих целей.

Зенитная управляемая ракета 9М340 «Сосна-Р», разработанная на основе боеприпасов для существующих комплексов. Ракета отличается сокращенными габаритами и имеет комбинированную систему управления. При этом изделие одновременно несет две боевые части разных типов, что позволяет заметным образом повысить вероятность поражения цели. Имея максимальный диаметр корпуса 130 мм, ракета 9М340 имеет длину 2,32 м и весит всего 30,6 кг. В полете ракета способна развивать скорость до 875 м/с. Боевая часть ракеты общей массой 7,2 кг разделена на бронебойный блок, срабатывающий при прямом попадании в цель, и осколочный блок стержневого типа. Подрыв производится при помощи контактного или лазерного дистанционного взрывателя.

По данным инженеров концерна «Калашникова», 1 ноября 2025 г. комплекс «Крона» находится в высокой степени готовности, и уже в следующем году он будет готов к серийному производству.

Признание на западе

Российский ЗРК ближнего действия «Крона-Э» способен эффективно нейтрализовать беспилотники, которые рассматриваются как одно из самых серьезных вооружений Киева, писали эксперты The National Interest (TNI).

Концерн «Калашников» Проектный облик ЗРК «Крона-Э» на базе БТР-80/82

««Крона-Э» была представлена концерном «Калашников» 17 февраля 2025 г. и представляет собой значительный шаг вперед в решении растущей проблемы борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — говорится в материале. Западные военные эксперты отметили, что разнообразие ракет в комплексе «Крона-Э» обеспечивает возможность уничтожения всех обнаруженных целей, включая БПЛА, крылатые ракеты и высокоточные снаряды. Он также предположил, что «Кроны», предназначенные для охраны стратегически важных объектов на территории России, могут сформировать защитный щит вокруг этих объектов.

Последствия атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы

По состоянию на 28 сентября 2025 г. на российских нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не работают 38% мощностей первичной переработки нефти (338 тыс. тонн в сутки), о чем ранее писал CNews. На рекордном уровне простои находятся всю вторую половину сентября, об этом со ссылкой на данные агентства количественной информации «Сиала» писал РБК.

Доступные мощности переработки эксперты оценивают в 555 тыс. тонн в сутки. Как указывают эксперты, главной причиной проблемы стали атаки дронов, на них приходится до 70% всех случаев простоев НПЗ. При этом устранение проблемы может затянуться, так как для компенсации выбывших мощностей значительная доля плановых ремонтов НПЗ была отложена. Поэтому в будущем число простоев не сможет сократиться быстро, иначе возрастет угроза аварий.

Совокупный объем доступных мощностей для выпуска бензина на нефте- и конденсатоперерабатывающих предприятиях в августе 2025 г. упал на 6% по сравнению с июлем, а в сентябре — еще на 18%. По дизельному топливу речь идет о 7 и 20% соответственно.

С начала 2025 г. Украина поразила 160 объектов нефтедобычи и нефтепереработки на территории России. Только за сентябрь и октябрь таких объектов было поражено 20, сообщил руководитель Служба безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк на брифинге 31 октября. По его данным, такие удары привели к 20% дефициту на внутреннем рынке нефтепродуктов и простоям 37% нефтеперерабатывающих мощностей.