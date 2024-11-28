HRlink добавил модуль интеграции с сервисом организации командировок Trivio

Сервис кадрового ЭДО HRlink запустил модуль интеграции с платформой для организации командировок Trivio. Теперь сотрудники, которые ездят в командировки, могут согласовать поездку и оформить все необходимые документы прямо в личном кабинете HRlink.

Сервис безбумажного кадрового делопроизводства HRlink продолжает расширять возможности пользователей и охватывает все большее количество HR-задач, автоматизируя все аспекты жизненного цикла сотрудников. Новый модуль интеграции с сервисом организации командировок Trivio обеспечит простой и быстрый способ оформить рабочую поездку, избежав ручного ввода данных, ошибок при оформлении компенсаций, а также потери времени на излишнюю коммуникацию между отделами и повторную авторизацию в нескольких системах.

Главное нововведение, которое появилось на платформе HRlink благодаря интеграции с Trivio — возможность полностью автоматизировать работу с авансовыми документами. Функциональность доступна сотрудникам, которые ездят в командировки — для удобства в сервисе HRlink появилась новая роль, «Командируемый», которую можно назначать одному человеку или команде.

После согласования и подписания приказа о рабочей поездке в HRlink сотрудник переходит в travel-сервис для бронирования и оплаты билетов. В момент завершения рабочей поездки бухгалтер выгружает авансовый отчет из «1С:Бухгалтерии» прямо в HRlink для подписания в электронном виде. Раньше этот этап был ручным — бухгалтер передавал документ HR-специалистам, а те, в свою очередь, загружали его в КЭДО. Сейчас все этапы процесса полностью автоматизированы.

Решение позволяет сделать процесс подготовки документов к командировке быстрым, удобным и прозрачным для всех участников. За счет возможности бесшовной интеграции HRlink с системами «1С» и Trivio кадровый специалист вовремя получает информацию о согласованной командировке для формирования приказа, сотрудник может без потери времени быстро оформить билеты и забронировать гостиницу, вовремя получив компенсацию за них, а бухгалтер контролирует процесс, отслеживая статус документов из привычной ему системы «1С:Бухгалтерия».

«HRlink ставит во главу угла заботу о времени и ресурсах своих клиентов. Вместе с партнерами мы стремимся сформировать экосистему, которая будет охватывать все сценарии взаимодействия сотрудника с корпоративными процессами – от получения оффера и преонбординга до оформления командировок и отслеживания статусов рабочих задач. За счет развития интеграционных возможностей HRlink легко вписывается в уже развернутую систему сервисов на стороне клиента и открывает для него новые возможности автоматизации HR-функций», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

«Партнерство с HRlink является важным событием в развитии нашего сервиса Trivio. Мы стремимся предоставлять клиентам уникальный опыт в части организации командировочного процесса. Это касается не только функционала и удобного, понятного интерфейса, но и полной автоматизации всех их действий. На текущий момент данное наше решение для КЭДО в командировках - уникальное для рынка. C точки зрения того, что интеграция доступна всем клиентам, кто работает как с Trivio, так и с HRlink, раньше такие улучшения было возможно провести только с дополнительными доработками — и это занимало много времени. Поэтому мы надеемся, что наше сотрудничество будет приносить пользу и упрощать работу клиентам», — отметила Татьяна Леньшина, исполнительный директор Trivio.