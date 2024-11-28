«ФосАгро» строит корпоративные коммуникации на базе eXpress

Группа «ФосАгро», производитель фосфорсодержащих удобрений, перевела внутренние коммуникации на российскую защищенную корпоративную платформу eXpress. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Тестирование платформы для коммуникаций в компании начали еще в 2023 г., процесс от «пилота» до внедрения и масштабирования на всю компанию занял один год. Сотрудники компании получили единое решение, которое объединило современные инструменты коммуникации и цифровизации рабочих процессов: справочник пользователей, мессенджер с каналами, ветками обсуждения и реакциями, ВКС на 250+ активных участников, обмен файлами по защищенному каналу и удобный интерфейс мобильной и десктоп-версий.

Уникальный протокол передачи данных Федерации, который используется в eXpress, позволяет общаться как с публичными пользователями приложения, так и с партнерами, зарегистрированными на доверенных корпоративных серверах (в том числе из других компаний).

Преимуществами при выборе платформы коммуникаций стало то, что: eXpress входит в реестр отечественного ПО; его можно развернуть на серверах заказчика (по модели on-premise); продукт является полнофункциональной заменой зарубежных коммуникационных инструментов; это единственный суперапп в классе «онлайн-коммуникации», который обладает сертификатом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России 4-го уровня доверия; администратор платформы может настроить ограничения функциональности в целях обеспечения информационной безопасности.

«Внедрение современной платформы корпоративных коммуникаций eXpress — это еще один шаг к повышению технологического суверенитета компании, а также расширению возможностей всей ИТ-инфраструктуры «ФосАгро». Сегодня отечественные разработчики предоставляют нам широкий спектр цифровых решений, которые удовлетворяют потребностям корпоративных пользователей. Гибкий подход, а также адаптация программных продуктов под особенности и потребности заказчика позволяют нам получить лучшее решение на рынке», — сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Денис Новиков.

«Мы гордимся сотрудничеством с компанией, которая является одним из столпов химической промышленности России. Любой бизнес, которому важна конфиденциальность внутренней информации, сегодня активно тестирует или внедряет отечественные корпоративные решения, а платформа, развернутая во внутреннем контуре организации, уже стала стандартом. Доверять свои данные можно только проверенным ИТ-продуктам, которые поддерживают современные механизмы информационной безопасности и имеют в портфолио сертификаты государственного образца и внедрения на сотни тысяч пользователей», — сказал сооснователь eXpress Андрей Врацкий.