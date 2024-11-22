Forsite обновил линейку контроллеров для видеостен с поддержкой Astra Linux

Российский производитель решений для видеостен Forsite обновил линейку видеоконтроллеров. А также представил новую версию программного обеспечения MWCC, которое адаптировано для операционной системы Astra Linux. Эти обновления направлены на расширение возможностей управления сложными визуальными системами на видеостенах, используемых в корпоративном и государственном секторах, что особенно актуально в условиях текущей стратегии импортозамещения.

Основные обновления линейки Forsite

Forsite Flex

Компактное решение для LCD-панелей и светодиодных экранов. Подходит для конференц-залов, учебных и выставочных пространств. Модель оснащена сенсорным 5-дюймовым дисплеем, 20-ядерным процессором Intel Core i7 14-го поколения и графикой NVIDIA RTX 2000 ADA с поддержкой разрешения экранов до 8K. Flex интегрируется с элементами «умного» пространства (поворотные камеры, освещение, климат-контроль) для создания комфортных рабочих условий.

Forsite NVS

Производительный видеоконтроллер начального уровня. Подходит для видеостен с разрешением до 8K. Он поставляется в корпусе 2U формата 19", оснащается процессорами Intel Core i7/i9 и графикой NVIDIA серий 2000 и 4000. Поддерживает до 8 видеовыходов Mini DisplayPort и до 6 HDMI-входов (1080p или 2160p в зависимости от комплектации). Может быть оснащен резервируемыми блоками питания по схеме 1+1. NVS стабильно работает с различными источниками данных, включая IP-камеры и SCADA-системы, что делает его идеальным решением для диспетчерских и операторских помещений.

Forsite WS

Высокопроизводительное решение для диспетчерских и ситуационных центров. Поддерживает подключение до 32 дисплеев с разрешением до 1080p и общим разрешением до 16K. Видеоконтроллер оснащён 32-ядерным процессором AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO и графикой NVIDIA Ada Lovelace для работы с ресурсоемкими сценариями. Модель поддерживает до 16 выходов DisplayPort 1.4 и до 12 HDMI-входов, а также потоковую передачу через RTMP, NDI и MJPEG. Отказоустойчивость достигается за счет блока питания 1200 Вт с резервной схемой 1+1 и возможностью горячего резервирования. Контроллер видеостен WS выполнен в корпусе 4U формата 19".

Forsite WS-PRO

Решение для крупных проектов, которые требуют высокой детализации, многозадачности и подключения большого количества источников. Поддерживает подключение до 64 дисплеев 1080p и 24 HDMI-входов с разрешением до 2048 x 2160p при 60 Гц или до 12 HDMI-входов с разрешением до 4096 х 2160p. Подходит для задач, где требуется вывод большого количества разнотипных источников высокого разрешения. Контроллер видеостен WS-PRO оснащён 64 ядерным процессором AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO и графикой NVIDIA Ada Lovelace. Выполнен в корпусе 7U формата 19”.

MWCC 3.8: новое поколение программного обеспечения для управления контентом на видеостене.

MWCC (MultiWall Control Center) — отечественное клиент-серверное программное обеспечение позволяющее создавать единый полиэкран ультравысокого разрешения и осуществлять удобное управление выводом аппаратных видеовходов.

Серверная часть предустанавливается на видеоконтроллер отвечает за вывод источников, шаблонов, предустановленных сеток, запуск приложений, балансировку нагрузки, запуск потокового вещания и скриптов автоматизации и API-команд.

Клиентская часть позволяет управлять выводом контента, масштабированием и координатами окон, а также создавать новые источники, шаблоны и предустановленные сетки для организации контента на видеостене.

Поддержка разных типов источников

MWCC поддерживает различные источники данных: удаленные рабочие столы (VNC, RDP), IP-камеры, видеопотоки RTSP/RTMP NDI, SCADA-системы и мультимедийные файлы с разрешением до 8K. Полная совместимость с Windows 11 и Astra Linux 1.7. Входит в Реестр российского ПО и является надежным решением для корпоративного и государственного секторов.

Основные обновления MWCC версии 3.8

Оптимизация для Astra Linux

В новой версии особое внимание уделено производительности и стабильности работы на Astra Linux. Программное обеспечение обеспечивает плавную работу с большим количеством одновременно запущенных источников и ресурсоемких приложений.

Расширенные возможности управления

Новые инструменты управления позволяют создавать, сохранять и переключаться между шаблонами раскладок. Система включает редактор FBL (Flow Based Language) для визуального программирования без необходимости писать код. Это особенно удобно для создания пользовательских сценариев, автоматизаций и интеграции с остальной инфраструктурой.

Touch UI и виджеты

В MWCC 3.8 улучшена поддержка Touch UI — инструмента для создания пользовательских интерфейсов, оптимизированных для использования на сенсорных экранах и планшетах. С помощью нового интерфейса и дополнительных элементов управления операторы интуитивно управляют раскладками, источниками и сценариями на видеостене. Это повышает удобство и продуктивность работы.

Другие улучшения

В MWCC 3.8 улучшена производительность встроенного браузера, появилась поддержка автоматической авторизации (логин/пароль, скрипт или сертификат), улучшился механизм резервного копирования и обновились функции настройки полиэкрана.

Российское решение мирового уровня

В условиях импортозамещения компания Forsite предлагает продукт, который является достойной альтернативой западным решениям. Он сочетает в себе высокую производительность, гибкость настройки и удобство использования.

«С ростом объемов данных и усложнением задач, стоящих перед предприятиями, потребность в новых решениях для визуализации и работы с большим количеством источников неизбежно возрастает, — комментирует Евгений Зверев, технический директор Forsite. — Помимо этого, важной задачей остаётся обеспечение импортозамещения. Мы провели значительную работу, чтобы создать высокопроизводительное и гибкое решение, полностью адаптированное для работы с операционной системой Astra Linux, которое не только догоняет западные аналоги, но и превосходит их по удобству, производительности и возможностям адаптации к разным задачам. С уверенностью смотрим в будущее и продолжаем совершенствовать наш продукт, чтобы решения, которые мы создаем, соответствовали самым высоким требованиям и обеспечивали клиентам стабильность и эффективность в любой рабочей среде».