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«РТК ИТ Плюс» запустила импортонезависимую no-code-платформу «Акола»

Разработчик программного обеспечения компания «РТК ИТ Плюс» зарегистрировала в Едином реестре отечественного ПО no-code-платформу «Акола», которая предназначена для замещения таких зарубежных решений как SharePoint, Bubble, Creatio, Mendix и Salesforce Lightning. С помощью нового продукта любой портал или приложение можно создать без привлечения разработчиков, острый дефицит которых сейчас наблюдается на рынке ИТ.

«Акола» – это платформа для создания веб-приложений и сайтов любой сложности. Решение позволяет автоматизировать собственные бизнес-процессы организации и создавать внутрикорпоративные порталы с нуля. Кроме того, компании, которые занимаются разработкой собственных продуктов на low-code/no-code-платформах, найдут в «Акола» все необходимое для бизнеса. У продукта нет аналогов на российском рынке, утверждает разработчик, так как решение позволяет создать все компоненты веб-приложения без программирования, используя только встроенные no-code-инструменты: модель данных приложения, алгоритмы обработки данных и многое другое. При этом пользователю предоставлен полный контроль за всеми компонентами разрабатываемого приложения. Отличительной особенностью платформы «Акола» является возможность создавать пользовательские интерфейсы любой сложности с персональным UI/UX. Для взаимодействия с внешними системами «Акола» использует конструктор API, с помощью которого можно настроить взаимодействие с другими системами, функционирующими в инфраструктуре организации.

«Акола» подойдет более чем 10 тыс. компаниям как enterprise-уровня, так и SMB. Наиболее актуальным решение будет для организаций, которые предоставляют финансовые услуги, ритейл, промышленность и ведут гостиничный бизнес. Так, например, финансовым учреждениям, компаниям-производителям и участникам сектора розничной торговли необходимо быстро создавать и модифицировать приложения, чтобы не отставать от меняющихся правил, рыночных условий и требований клиентов.

«На данный момент ни одна платформа на отечественном рынке не позволяет одновременно создавать сложные структуры данных, алгоритмы и интерфейсы в no-code, – сказал Арсен Благов, генеральный директор компании «РТК ИТ Плюс». – В современных реалиях зарплаты у разработчиков выше и наблюдается дефицит кадров. Благодаря тому, что продукты создаются не разработчиками, а администраторами и аналитиками, затраты на создание приложений или порталов уменьшаются в среднем на 80%. При этом, используя «Акола», заказчик увеличит скорость создания новых решений в 5 раз за счет того, что платформа предоставляет все необходимые интуитивно-понятные механизмы. Это доказано на практических примерах, в том числе на проектах по созданию корпоративного портала и различных приложений для малого и среднего бизнеса».

Low-code — это концепция создания информационных систем с помощью графических интерфейсов с минимальным (low-code) использованием ручного написания кода или вообще без него (no-code). К 2025 г. в России до 70 % приложений, разрабатываемых компаниями, будут использовать именно эту технологию. Такие данные, со ссылкой на прогноз Gartner, приводятся в исследовании, проведённом экспертом в области информационных технологий — Никитой Калинкиным. Согласно экспертной оценке Калинкина, в 2022 г. объём рынка low-code в России составлял около 8 млрд руб., а в 2028 г. этот показатель составит примерно 30 млрд руб.

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