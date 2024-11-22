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Россиян все-таки допустят до 5G. Операторам могут дать льготные кредиты на строительство сетей нового поколения, но лишь в 16 городах

Отечественные операторы связи в обозримой перспективе могут получить кредиты по очень выгодным ставкам на закупку оборудования для сетей 5G в городах-миллионниках. Реализовать это планируется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Пока что в России общедоступных сотовых сетей нет – иностранные поставщики «железа» ушли из России, а до массового производства отечественных базовых станций еще далеко.

Льготы для 5G

Вероятность относительно скорого начала развития в России сотовых сетей пятого поколения (5G) выросла. Как пишут «Ведомости», появилась надежда на то, что операторам связи будут предоставлены льготные кредиты на закупку соответствующего оборудования. К моменту выхода материала ключевая ставка Центробанка составляла 21%, что является рекордом за последние 13 лет и полностью исключает получение по сколько-нибудь выгодным процентам не только ипотеки или потребкредита, но и ссуд для бизнеса.

Льготные кредиты на 5G-оборудование операторам могут предоставить в рамках национального проекта «Экономика данных». Соответствующие положения прописаны в предварительной версии входящего в его состав федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети Интернет».

Источники «Ведомостей» в двух неназванных операторах связи сообщили, что обсуждение этой инициативы уже ведется между участниками телеком-рынка и неким регулятором. О каком конкретно регуляторе идет речь, издание не уточняет.

Сотовые сети для «избранных»

Кредиты по сниженным ставкам, в случае утверждения новых положений нацпроекта в их нынешнем виде, операторам связи будут выдавать на закупку 5G-оборудования, которое будет использоваться для строительства сетей пятого поколения в городах-миллионниках. Таковых в России на момент выпуска материала было всего 16, и общая официальная численность их населения составляет приблизительно 35,3 млн человек. Это примерно четверть всего населения России.

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Фото: Правительство Республики Крым
Россияне уже более пяти лет ждут появления долгожданных и высокоскоростных 5G-сетей

Важно отметить также, что 5G-сети также называют «сетями нового поколения», но на деле это не совсем так. Дебют 5G состоялся еще в 2016 г., а массовое строительство таких сетей в других странах мира началось в 2019 г. Лидерами в этом являются США, Китай и Южная Корея, тогда как в России операторы пока еще делают ставку на LTE-сети, они же 4G, появившиеся в стране в 2012 г. Сети 5G если и строятся, то лишь в качестве эксперимента и с очень незначительной, зоной покрытия – например, в метро Казани.

Что касается отечественных базовых 5G-станций, то их еще совсем мало. Премьера первой такой установки, как сообщал CNews, состоялась в апреле 2023 г.

На что еще дадут кредит

По информации «Ведомостей», аппаратура для инфраструктуры 5G-сетей – не единственное, на что операторы связи смогут получить кредит по льготной ставке. Они также будут выдаваться банками на закупку оборудования для магистральных линий связи, которое будет использоваться для предоставления фиксированного широкополосного доступа в интернет на скорости от 1 Гбит/с в многоквартирных домах.

Но и тут есть ряд ограничений. Первое – строить такие линии связи операторы должны будут в населенных пунктах с популяцией от 100 тыс. до 1 млн человек. Второе – деньги удастся получить только на приобретение «железа» отечественного производства.

Нет печати и подписи – нет и льгот

Все вышесказанное прописано пока лишь в предварительной версии федпроекта «Инфраструктура доступа к сети Интернет», которая к моменту выхода материала не была утверждена. Это означает, что в документ еще могут быть внесены те или иные изменения, в том числе касающиеся условий предоставления льготных кредитов операторам связи.

Что касается условий непосредственно самих кредитов, то тут тоже пока ясности нет. Конкретные ставки в нынешней версии федерального проекта не указаны. Напомним, что 25 октября 2024 г. Центробанк повысил ключевую ставку до 21%, спустя около месяца после слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о возможном ее росте (на тот момент ставка была 19%). 11 ноября 2024 г. о возможности очередного ее увеличения (в декабре 2024 г.) сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Предмет сделок имеется

Российские производители телеком-оборудования постепенно наращивают выпуск своей продукции, к тому же, как сообщал CNews, они еще в декабре 2022 г. заключили с операторами связи форвардные контракты на поставку им отечественных базовых станций. Суммарная стоимость этих контрактов превысила 100 млрд руб., а объем поставок составит в общей сложности 75 тыс. станций до 2030 г.

Также важно напомнить, что с 2028 г. российским операторам будет запрещено использовать иностранное оборудование для строительства своих сетей. Отечественное «железо», по плану, начнет массово вводиться в эксплуатацию в 2025 г., но некоторые операторы приступили к этому раньше срока.

Здравая мысль

Крупнейшие операторы связи поддерживают идею предоставления им льготных кредитов. «Льготные процентные ставки – полезный и нужный механизм, особенно там, где развитие инфраструктуры идет с низкими сроками окупаемости, – сообщили CNews представители оператора Т2. – Сейчас это почти любые объекты за пределами городов-миллионников. Поэтому для развития там современной инфраструктуры необходима поддержка с инструментами финансирования».

По мнению представителей Т2, размер льготной ставки «должен давать возможность окупать вложения за 4-7 лет». «Сейчас для телекома ставка в 21%, по сути, не дает возможности модернизировать существующие сети – только поддерживать в работоспособном состоянии», – добавили они, подчеркнув, что коммерческие образцы оборудования 5G «пока находятся в разработке». «Что касается тестирования БС (базовых станций – прим. CNews) для действующих сетей, мы работаем с «Булатом» и Yadro в рамках форвардных контрактов», – подытожили в Т2.

В «Ростелекоме» заявили «Ведомостям», что оператор будет рад любой ставке по кредитам, если она окажется ниже ключевой. «Чем ниже, тем лучше», отметили представители оператора.

Геннадий Ефремов

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