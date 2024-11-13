Продукты Primo RPA успешно сертифицированы для работы с ОС «РОСА Хром»

Компания Primo RPA, российский разработчик решений для роботизации бизнес-процессов, и НТЦ ИТ РОСА, разработчик отечественных инфраструктурных решений и операционных систем, объявляют о завершении сертификации продуктов Primo RPA, включая платформу Idea Hub и AI Server, для работы на ОС «РОСА Хром». Таким образом, российские компании и государственные учреждения получают возможность использовать передовые технологии автоматизации от Primo RPA, полностью соответствующие требованиям национальной инфраструктуры и обеспечивающие технологическую независимость. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Сертификация платформы для роботизации бизнес-процессов Primo RPA для работы на ОС «РОСА Хром» подтверждает ее надежность и безопасность. Все элементы платформы, включая Idea Hub и AI Server, полностью интегрируются с экосистемой «РОСА Хром», что делает автоматизацию бизнес-процессов еще более доступной и безопасной для российских предприятий и госструктур. Эта сертификация позволяет организациям не только соблюдать стандарты ИТ-безопасности, но и минимизировать риски, связанные с использованием зарубежного ПО, что особенно актуально в условиях современного рынка.

«РОСА Хром» — это операционная система для компьютеров и серверов, которая быстро и просто развертывается. Она создана на основе собственного репозитория ROSA 2021.1, в котором используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Репозиторий создавался более 10 лет в России и является одним из крупнейших в мире с более чем 35 000 приложений и компонентов. Визуально ОС «РОСА Хром» привычна для пользователей Windows. ОС сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития.

«Совместимость с ОС «РОСА Хром» открывает новые горизонты для наших клиентов, стремящихся к технологической независимости и повышению эффективности бизнес-процессов, — сооснователь Primo RPA Алексей Николаев. — Мы гордимся тем, что стали первой компанией, представившей сертифицированное RPA-решение с модулем ИИ для работы на отечественной ОС. Это позволяет нашим заказчикам быть уверенными в устойчивости и безопасности внедряемых решений».

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА: «Сертификация платформы Primo RPA для работы с ОС «РОСА Хром» подтверждает наше стремление к созданию открытой и устойчивой экосистемы для передовых решений автоматизации. Мы уверены, что это расширит возможности для наших партнеров и усилит технологическую независимость России. Наша ОС была разработана с акцентом на высокую стабильность и защиту данных, что делает ее особенно востребованной для государственных и крупных корпоративных заказчиков».