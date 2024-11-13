CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО Импортонезависимость
|

Продукты Primo RPA успешно сертифицированы для работы с ОС «РОСА Хром»

Компания Primo RPA, российский разработчик решений для роботизации бизнес-процессов, и НТЦ ИТ РОСА, разработчик отечественных инфраструктурных решений и операционных систем, объявляют о завершении сертификации продуктов Primo RPA, включая платформу Idea Hub и AI Server, для работы на ОС «РОСА Хром». Таким образом, российские компании и государственные учреждения получают возможность использовать передовые технологии автоматизации от Primo RPA, полностью соответствующие требованиям национальной инфраструктуры и обеспечивающие технологическую независимость. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Сертификация платформы для роботизации бизнес-процессов Primo RPA для работы на ОС «РОСА Хром» подтверждает ее надежность и безопасность. Все элементы платформы, включая Idea Hub и AI Server, полностью интегрируются с экосистемой «РОСА Хром», что делает автоматизацию бизнес-процессов еще более доступной и безопасной для российских предприятий и госструктур. Эта сертификация позволяет организациям не только соблюдать стандарты ИТ-безопасности, но и минимизировать риски, связанные с использованием зарубежного ПО, что особенно актуально в условиях современного рынка.

«РОСА Хром» — это операционная система для компьютеров и серверов, которая быстро и просто развертывается. Она создана на основе собственного репозитория ROSA 2021.1, в котором используются самые актуальные версии ядра, а все компоненты проверены на совместимость друг с другом. Репозиторий создавался более 10 лет в России и является одним из крупнейших в мире с более чем 35 000 приложений и компонентов. Визуально ОС «РОСА Хром» привычна для пользователей Windows. ОС сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития.

«Совместимость с ОС «РОСА Хром» открывает новые горизонты для наших клиентов, стремящихся к технологической независимости и повышению эффективности бизнес-процессов, — сооснователь Primo RPA Алексей Николаев. — Мы гордимся тем, что стали первой компанией, представившей сертифицированное RPA-решение с модулем ИИ для работы на отечественной ОС. Это позволяет нашим заказчикам быть уверенными в устойчивости и безопасности внедряемых решений».

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА: «Сертификация платформы Primo RPA для работы с ОС «РОСА Хром» подтверждает наше стремление к созданию открытой и устойчивой экосистемы для передовых решений автоматизации. Мы уверены, что это расширит возможности для наших партнеров и усилит технологическую независимость России. Наша ОС была разработана с акцентом на высокую стабильность и защиту данных, что делает ее особенно востребованной для государственных и крупных корпоративных заказчиков».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

К продаже готовятся планшеты и смартфоны на новой российской ОС

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

«Яндекс» запускает ИИ-помощника для школьников, студентов и преподавателей

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: