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Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с операционной системой «Ред ОС»

Разработчик программного обеспечения для интегрированных коммуникаций компания «Система безопасных коммуникаций» (СБК) и компания-разработчик инфраструктурных программных продуктов «Ред Софт» объявили об успешном завершении испытаний своих программных продуктов. В рамках испытаний была актуализирована совместимость флагманского решения СБК — CommuniGate Pro с операционной системой общего назначения для серверов и рабочих станций «Ред ОС» версии 8.

CommuniGate Pro — серверная платформа для организации электронной почты, передачи голосовых данных посредством технологии VoIP, мгновенного обмена сообщениями и автоматизации совместной работы.

«Ред ОС» — российская операционная система на базе Linux, предназначенная для серверов и рабочих станций. Она включена в реестр отечественного программного обеспечения и имеет сертификат ФСТЭК России, что делает её подходящей для использования в организациях с высокими требованиями к безопасности данных. Разработка «Ред ОС» ведётся в закрытом контуре компании «Ред Софт», а исходные коды и пакеты хранятся в ее собственном репозитории на территории РФ.

Актуализация совместимости продуктов дает пользователям CommuniGate Pro и «Ред ОС» возможность использовать самые свежие версии продуктов и обновленный функционал без ограничений. Расширение пакета совместимых отечественных решений предоставляет компаниям, рассматривающим переход с зарубежного программного обеспечения на российское, больше возможностей и удобств. В настоящее время ведутся испытания на совместимость CommuniGate Pro с ещё одним флагманским продуктом компании «Ред Софт» — системой управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм».

«Мы рады возможности предоставить пользователям «Ред ОС» программный продукт CommuniGate Pro, который обеспечивает все формы внутренних и внешних коммуникаций в компании и гарантирует высокий уровень информационной безопасности», — отметил генеральный директор СБК Дмитрий Старовойтов.

«Мы рады сотрудничеству с компанией, выпускающей одну из флагманских платформ для корпоративных коммуникаций, и намерены расширять совместимость решений АО «СБК» и «Ред Софт». Сотрудничество российских разработчиков помогает заказчикам удобнее и быстрее переходить на российские продукты, что, в свою очередь, способствует созданию технологического суверенитета нашей страны», – сказал заместитель генерального директора компании «Ред Софт Рустам Рустамов.

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