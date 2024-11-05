«МТС Web Services» и российская ИТ-компания Elma стали партнерами по аутсорсингу услуг для автоматизации бизнес-процессов

«МТС Web Services» (MWS) подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с российским разработчиком Low-code-платформы – компанией Elma. Теперь клиентам MWS стали доступны новые продукты, закрывающие ряд корпоративных функций: автоматизация внутренних и внешних бизнес-процессов, электронный документооборот, CRM и клиентский сервис.

После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных бизнес-приложений и начали искать отечественные аналоги. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растет кратно.

Экосистема Low-code-решений Elma365 позволяет управлять продажами и клиентским опытом, корпоративным контентом и документооборотом, а также внутренними сервисами и бизнес-процессами. Используя комплекс инструментов единой платформы, компании смогут бесшовно заместить несколько систем и полностью оцифровать сквозные бизнес-процессы.

Функционал и комплектация платформы позволяет создать единую и привычную среду для взаимодействия всех сотрудников, в том числе в крупных компаниях с геораспределенной сетью филиалов. Платформа готова к работе в связке со множеством других программных продуктов благодаря технологиям Web API, OData, микросервисной архитектуре.

Программные решения Elma365 доступны как по модели on-premise, так и из облака MWS, что дает возможность компаниям использовать экспертизу провайдера и сохранить эффективность текущих бизнес-процессов при переходе на новое ПО.

«Мы активно развиваем экосистему нашего продуктового портфеля и расширяем полку услуг для сквозной цифровой трансформации бизнеса. В рамках вектора импортозамещения мы понимаем, что опыт провайдера и надежные отечественные решения приобретают особую важность. Мы хорошо знаем возможности экосистемы продуктов Elma365, их эффективность апробирована рынком на протяжении многих лет, и рады расширить сотрудничество в рамках партнерской программы. Эксперты MWS окажут поддержку на всех этапах внедрения платформы, а синергия с облачными технологиями предоставит российскому бизнесу дополнительное конкурентное преимущество», — отметил коммерческий директор «МТС Web Services» Александр Чеснавский.

«Elma активно развивает партнерскую сеть, чтобы предоставить заказчикам самые широкие возможности по внедрению, улучшению платформы и интеграции с другими отечественными продуктами и сервисами. Облачные решения «МТС Web Services» направлены на Enterprise-заказчиков, у которых большое количество сотрудников, нуждающихся в бесперебойной работе всех бизнес-процессов. Партнерство нас как вендора решений и MWS как провайдера с лидирующими позициями на рынке позволит обеспечить корректную работу ПО и эффективность рабочих процессов клиентов», — сказала Наталия Долженкова, исполнительный директор Elma.