«Инфосистемы Джет» выбила миллион за не вовремя оплаченную работу

Компания «Энтрар» проиграла суд системному интегратору «Инфосистемы Джет». Из-за невыплаченного гонорара за проектирование и построение ИТ-инфраструктуры арбитражный суд присудил ООО «Энтрар» выплатить неустойку в пользу АО «Инфосистемы Джет», а также государственную пошлину на общую сумму более 1 млн руб.

Неполная выплата ИТ-специалистам

Компания «Инфосистемы Джет» выиграла суд у разработчика «Энтрар». Причиной спора стали 14 млн руб. невыплаченного гонорара за проектирование и построение ИТ-инфраструктуры. Арбитражный суд присудил ООО «Энтрар» выплатить в пользу компании «Инфосистемы Джет» неустойку в размере 905,9 тыс. руб. и 98,1 тыс. руб. государственной пошлины.

Между ООО «Энтрар» и АО «Инфосистемы Джет» был заключен рамочный договор №25/197-23 от 24 марта 2023 г. Согласно дополнительному соглашению к этому договору, компания «Инфосистемы Джет» должна была выполнить работы по проектированию и построению ИТ-инфраструктуры АО «ВоркутаУголь» для компании «Энтрар». Отметим, что АО «ВоркутаУголь» является одним из учредителей ООО «Энтрар». В соответствии с дополнительным соглашением, стоимость работ составляла 18 млн руб., включая НДС 20% в размере 3 млн руб.

Компания «Инфосистемы Джет» выполнила работы по проектированию и построению ИТ-инфраструктуры в полном объеме, доказательством чего служит подписанный сторонами акт сдачи-приемки работ. Однако компания «Энтрар» с большой задержкой произвела лишь частичную оплату работ на общую сумму 4 млн руб., в результате чего задолженность по оплате составила 14 млн руб.

© toxawww / Фотобанк Фотодженика Компания «Энтрар» не согласна платить 1 млн рублей: впереди рассмотрение апелляционной жалобы

Неустойка вместо гонорара

20 августа 2024 г. «Инфосистемы Джет» обратилась в Арбитражный суд Москвы. При этом АО «Инфосистемы Джет» отказалась от требования в части взыскания суммы основного долга, рассмотрению подлежало лишь требование о взыскании неустойки. Тем самым «Инфосистемы Джет» пошла навстречу компании «Энтрар», возражавшей против удовлетворения требований в части взыскания суммы основного долга в размере 14,1 млн руб., ссылаясь на добровольное удовлетворение данного требования платежными поручениями.

CNews обратился к компании «Инфосистемы Джет» с просьбой прокомментировать ситуацию, но компания от комментариев отказалась.

Размер неустойки составил 905,9 тыс. руб. за период с 2 февраля 2024 г. по 15 августа 2024 г. Неустойка была начислена исходя из 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 5% от этой суммы. Компанией «Энтрар» было заявлено ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ («Уменьшение неустойки»), поскольку заявленная истцом ко взысканию неустойка, по мнению «Энтрар», является чрезмерной.

Тем не менее, 24 октября 2024 г. Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с ООО «Энтрар» в пользу АО «Инфосистемы Джет» неустойку в заявленном объеме. Вместе с госпошлиной компании «Энтрар» придется выплатить сумму около 1 млн руб.

Впрочем, история противостояния компаний еще не закончена – 21 ноября 2024 г. компания «Энтрар» подала апелляционную жалобу, рассмотрение которой пока что не произошло.

CNews не смог связаться с компанией «Энтрар» и поэтому обратился к ее учредителю АО «ВоркутаУголь» с просьбой прокомментировать ситуацию, и готов опубликовать комментарий.

Участники спора

Системный интегратор в сфере информационных технологий, компания «Инфосистемы Джет», входит в первые 20 компаний рейтинга «CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 2023». Штат сотрудников компании составляет более 2 тыс. человек. Согласно сайту АО «Инфосистемы Джет», компания ежегодно реализует более 1 тыс. ИТ-проектов. Выручка «Инфосистемы Джет» за 2023 г. составила 28,2 млрд руб.

Разработчик компьютерного программного обеспечения компания «Энтрар» учреждена АО «ВоркутаУголь» и ООО «Северная алмазная компания». Численность работников составляет 12 человек. Выручка компании за 2023 г. – 110 млн руб.