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«Софтлайн» хочет объединить три своих холдинга и провести им IPO

Softline может объединить три свои дочерних холдинга, созданных из различных приобретенных компаний: Bell Integrator, «Девелоника» и SL Soft. В дальнейшем объединенная структура может провести IPO на Московской бирже.

Объединение «дочек» «Софтлайна»

Группа ИТ-компаний «Сотфлайн» (Softline) может объединить три своих дочерних предприятия с целью их дальнейшего выхода на IPO (публичное размещение акций). Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, речь идет о компаниях Bell Integrator, «Девелоника» и SL Soft. IPO может пройти на Московской бирже, но из-за неблагоприятной конъюнктуры оно планируется на второе полугодие 2025 г.

Все три упомянутые компании ориентированы на разработку собственных и заказных ИТ-решений. Валовая рентабельность по данным направлениям может составлять до 80%.

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«Софтлайн»
Softline собирается объединить три свои дочерних холдинга, созданных из различных приобретенных компаний и провести IPO на Московской бирже

Суммарная капитализация указанных компаний оценивается в 40 млрд руб. В пресс-службе «Софтлайна» к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

За сколько «Софтлайн» купил Bell Integrator, SL Soft и «Девелоника»

Сделка по покупке Bell Integrator состоялась летом 2023 г. Ее общая сумма, с учетом отложенных обязательств, может составить 5,87 млрд руб.

Bell Integrator оказывает услуги по заказной разработке, тестированию качества ПО и приложений, а также услуги по обслуживанию и технической поддержке ПО.

В группу компаний входят АО «Бэлл Интегратор», АО «Белл Интегратор», АО «Бэлл ИНтегратор Инновации», ООО «Бэлл итератор Сервис», ООО «Би Телеком Солюшенс» и ООО «Би Сервис», а также белорусское ООО «Бэлл Интегратор».

Группа компания SL Soft («СЛ Софт») была создана в 2023 г. на базе ряда приобретенных Softline компаний. Часть из них были приобретены у группы «Алана». Это «Босс.Кадровые системы» (разработчик продукта «Босс-Кадровик»), «Робин» (создатель платформы Robin) и «Префентум» (создатель платформы Prefentum). Кроме того, в SL Fosft вошла компания «Цитрус», которая также приобретена «Софтлайном».

Общая сумма сделок по приобретению данных компаний, с учетом отложенных вознаграждений, может составить до 789 млн руб. Сооснователем группа «Аплана» является Тагир Яппаров. В 2023 г. он стал вице-президентом «Софталйна», а затем также возглавил SL Soft.

«Девелоника» была образована в 2022 г. на базе ряда приобретенных «Софтлайн» компаний: Центр разработки «Аплана» (также был приобретен у группы «Алана»), «ММТР технологии» и «Центр высоких технологий». «ММТР Технологии» была приобретена в 2022 г., 70% в компании обошлись «Софтлайн» в $2,7 млн. Компания занимается разработкой кастомных решений для заказчиков.

Центр разработчик «Аплана» был приобретен в 2020 г. за $2,7 млн. «Центр высоких технологий» (вместе с компанией «Инженерная информатика») был приобретен в 2019 г. за $900 тыс.

Как «Софтлайн» выходил и уходил с фондовых бирж

«Софтлайн» была образована в 1993 г. Игорем Боровиковым. Компания стала активно развиваться на зарубежных рынках. В конце 2021 г. Softline провела IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже.

В 2022 г. было принято решение о разделении бизнеса Softline на российский и международный. Российская часть была продана Боровикову за символические $1. В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили по 0,606 на каждую имевшуюся у них акцию. В результате доля Боровикова в компании сократилась с 51% до 44%.

Глобальная часть Softline была переименована в Noventiq. Компания провела делистинг с LSE и с Московской биржи. Также компания пыталась осуществить слияние со SPAC-компанией Cornet Growth Acquisition, у которой нет активов, но был листинг на американской бирже Nasdaq. Однако сделка не была завершена в положенный для SPAC-компаний срок, в связи с чем Noventiq так и не смогла выйти на Nasdaq.

Российская часть Softline была преобразована в ПАО «Софтлайн» В 2023 г. компания была продана фонду «Тетис» (в лице его «дочки» «Аталайя»). «Сотфлайн» провел обмен GDR (глобальных депозитарных расписок) Noventiq, принадлежавших владельцам, зарегистрированным в российской финансовой инфраструктуре, на собственные акции. Компания вышла на Московскую биржу, а затем провела SPO (вторичное размещение).

В ходе SPO планировалось, что «Софтлайн» продаст до 8% от общего числа акций. Однако продано было лишь 1,3% от общего числа акций. Также банк «Синара» приобрел 3,8% акций.

Осенью 2024 г. неназванный инвестор приобрел 9,27% акций «Софтлайн». По данным РБК, речь идет о структуре Газпромбанка. Нынешняя капитализация «Софтлайна» составляет 44,4 млрд руб.

Игорь Королев

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