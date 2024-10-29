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«Микрон» и «Эмбокс» протестировали операционную систему реального времени на отладочной плате «MIK32 Амур»

«Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и компания «Эмбокс», резидент «Сколково», успешно протестировали работу отечественной открытой кроссплатформенной операционной системы реального времени (ОС РВ) Embox на отладочной плате RISC-V микроконтроллера «MIK32 Амур» (К1948ВК018).

«Совместное решение на базе отечественного микроконтроллера и отечественной ОСРВ может эффективно использоваться при создании различных устройств, в том числе в промышленной автоматизации, станкостроении, медицине, интернете вещей, а также в образовательных целях», – сказал Антон Бондарев, генеральный директор компании «Эмбокс».

Портирование ОС РВ на платформу К1948ВК018 производилось на отладочной плате со встроенным программатором «Микрона».

«Отладочная плата позволяет предметно изучить архитектуру «Амура», проработать возможности его применения и отработать необходимый функционал. Мы открыты для сотрудничества со всеми, кто в этом заинтересован в части развития как аппаратных, так и софтверных решений», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании «Микрон».

«MIK32 Амур» (К1948ВК018) – первый полностью отечественный 32-разрядный микроконтроллер с ядром на архитектуре RISC-V, который разработан и производится в России в группе «Элемент», включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878). Изделия, управляемые микроконтроллером, уже применяются в проектах промышленной автоматизации и критической инфраструктуры, в вузовских программах для подготовки инженерных кадров и разработчиков электроники.

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