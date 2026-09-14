На Ближнем Востоке пыталась использовать модель искусственного интеллекта Claude для разработки современных вооружений. Anthropic пишет, что в Йемене Claude пытались применять при разработке трех программ разработки вооружения. Anthropic не называла хуситов напрямую, однако The Financial Times пишет, что именно они контролируют значительную часть северных территорий страны и ведут оборонительную борьбу против США и их союзников на Ближнем Востоке. По данным компании, в частности, модель использовали для разработки программного обеспечения, предназначенного для наведения баллистических ракет, их навигации, контроля и стабилизации. В некоторых случаях также использовали Claude для моделирования полета ракет.

Использование ИТ-инструмента

Anthropic, разработчика Claude, выявила группу, базировавшуюся на севере Йемена, которая использовала нейронную сеть Claude для проектирования ракет и разработки программного обеспечения (ПО) для управляемого и баллистического оружия. Об этом говориться в докладе Anthropic, посвященном кибербезопасности в сентябре 2026 г.

В Anthropic прямо не указывали, что пользователями ИИ-модели были хуситы, это военно-политическая группировка, действующая на территории Йемена. Однако The Financial Times отмечает, что именно они контролируют значительную часть северной части страны. Хуситы в июле 2026 г. объявили о морской блокаде портов Саудовской Аравии в Красном море в качестве зеркальной меры против «агрессии в отношении йеменского народа». Арабская коалиция во главе с королевством начала в ответ наносить удары по подконтрольным «Ансар Аллах» территориям. Впоследствии вспыхнули бои между подразделениями движения и войсками йеменского правительства. 11 сентября отряды «Ансар Аллах» установили полный контроль над западным побережьем Йемена и высадились на островах в Баб-эль-Мандебском проливе. Противники хуситов считают, что те намерены блокировать пролив по примеру того, как Иран перекрыл Ормузский пролив. Саудовская Аравия опасается новой морской блокады.

Unsplash - Solen Feyissa Claude использовали для проектирования ракет и создание программ управления оружием против США и их союзников

Участники группы использовали Claude Code для софта, связанного с наведением, навигацией и управлением ракетами. С помощью модели с технологией искусственного интеллекта (ИИ) они писали код, настраивали ИТ-систему управления и проводили моделирование полета. Как сообщает Anthropic, группа одновременно задействовала несколько экземпляров Claude: один писал код, другой занимался исследованиями, третий проверял результат.

В отчете компании-разработчика говорится: «У нас нет доказательств того, что участникам удалось ввести в эксплуатацию работоспособное устройство, однако они провели испытательный пуск управляемой ракеты. Судя по всему, испытание завершилось неудачей: уже через несколько часов после него участники снова обратились к Claude, чтобы выяснить причины сбоя».

По данным Anthropic, группа работала над управляемой ракетой, многоступенчатой баллистической ракетой с заявленной дальностью более 2 тыс. км, а также над ракетами R2000, один из вариантов которых предусматривал гиперзвуковой планирующий аппарат.

Нейронная сеть Claude блокировала многие запросы. Однако, по утверждению компании, пользователи пытались обходить систему защиты, скрывая цели и назначение разрабатываемого ПО, а также распределяя работу между несколькими сессиями, чтобы ни одна отдельная сессия не раскрывала их намерения полностью.

Anthropic заблокировала связанные с участниками аккаунты и передала информацию об угрозе партнерам из государственного и частного секторов. При этом, как отмечает компания, участники успели создать набор ИТ-инструментов для моделирования, который не зависел ни от Claude, ни от других инженерных вычислительных сред.

Хуситы заявили, что впервые с начала войны 28 февраля 2026 г. запустили ракету по Израилю и будут продолжать атаки до прекращения ударов по Ирану, Ливану, Ираку и Палестине.

Противостояния с коалицией

Хуситами называют политическое и военное движение шиитского толка, возникшее в йеменской мухафазе Саада в 1990 г. (мухафаза - единица административно-территориального деления в ряде арабских стран, соответствующая российской области). Этот регион в основном населяют зейдиты - представители умеренной ветви мусульман-шиитов. Согласно данным Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованным в 2008 г., зейдиты составляют около 45% населения Йемена, а еще 53% принадлежат к суннитской ветви ислама.

В 2014 г. хуситы вступили в конфликт с правительством Йемена, поводом к которому стал проект конституции, по которому хуситы лишались стратегически важного для них портового города Ходейда. В результате вооруженного противостояния весной 2015 г. правительственные силы были вытеснены практически со всей территории северной части страны, в частности из столицы Саны, и переместились на юг Йемена. По просьбе бывшего президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади (Abd Rabbuh Mansur Hadi) Военно-воздушные силы (ВВС) Саудовской Аравии при поддержке авиации Бахрейна, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали военно-воздушную операцию против движения «Ансар Аллах». Однако вмешательство арабской коалиции не привело к поражению хуситов, которые продолжают контролировать северную часть Йемена и столицу.

В ночь на 12 января 2024 г. вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по военным объектам хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. По данным американских военных, в ходе атаки было уничтожено множество целей, находившихся под контролем хуситов. Удары, согласно американской стороне, были нанесены в ответ на продолжающиеся и усиливающиеся при поддержке Ирана атаки хуситов на торговые суда, следующие через Красное море. В «Ансар Аллах» заявили, что осуществленные удары не повлекли «реального ущерба» и что атаки на связанные с Израилем суда в Красном море продолжатся.

Другие случаи в докладе

В докладе Anthropic описаны десятки случаев, когда пользователи пытались использовать нейронную сеть для создания оружия или вредоносного ПО. В том числе компания заблокировала несколько пользователей из-за подозрений в использовании ИИ-моделей при разработке биологического оружия.

В одном из эпизодов, произошедшем в мае 2026 г., ученый использовал Claude для подготовки заявки на грант, связанной с исследованиями вируса чикунгунья. По данным Anthropic, речь шла о работе, которая вызывала беспокойство, поскольку была связана с военным научно-исследовательским институтом.

«Чего мы не знаем, так это того, было ли целью исследования создание оружия. Но военное учреждение, проводящее исследования по усилению функций вирусов, вызывает беспокойство», - заявил глава отдела анализа угроз Anthropic Джейкоб Кляйн (Jacob Klein).