«Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) помог «Эсборд» сократить расходы на облачную инфраструктуру на 29% и выявить скрытые аномалии

Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК «Софтлайн») оптимизировала затраты на облачную инфраструктуру для «Эсборд» – отечественного аналога Miro и других онлайн-досок. FinOps-платформа полного цикла «Инферит Клаудмастер» за час подключилась к инфраструктуре, после чего сформировала детализированный отчет о потреблении облака и предложила рекомендации. Их выполнение помогло компании сократить затраты почти на треть. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

«Эсборд» — российский разработчик онлайн-досок для бизнеса, специализирующийся на создании комфортных инструментов для удалённой командной работы и визуального планирования. Программное обеспечение входит в реестр Минцифры и является альтернативой ушедшим из России инструментам. «Эсборд» предусматривает импорт из Miro, настройку доступов к доске, преднастроенные шаблоны и другие функции.

В условиях растущего спроса на свои решения, облачная инфраструктура платформы «Эсборд» начала испытывать повышенные нагрузки, что привело к значительному росту расходов компании на облачные ресурсы и усложнило управление.

Чтобы оптимизировать затраты на инфраструктуру, «Эсборд» выбрала FinOps-платформу полного цикла «Инферит Клаудмастер». Подключение к платформе заняло менее часа. В первый день компания получила детализированный отчет о потреблении и рекомендации по оптимизации инфраструктуры. Внедрение предложенных мер позволило снизить затраты на облачную инфраструктуру на 29% в течение первых двух недель.

«Инферит Клаудмастер» помог выявить и устранить критические аномалии, включая избыточное использование резервных ресурсов и неоптимальные настройки виртуальных машин. Автоматизация отчетности сократила время подготовки данных с нескольких дней до нескольких часов. FinOps-платформа от вендора включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры.

«Мы знали, что рост популярности нашей платформы неизбежно приведет к увеличению нагрузки на инфраструктуру, но не ожидали, что это так сильно скажется на наших расходах. Подключение к FinOps-платформе “Инферит Клаудмастер” стало ключевым шагом для контроля над затратами и эффективного управления ресурсами. Мы не только снизили расходы, но и получили прозрачность, необходимую для принятия стратегических решений», — отметил Владимир Гладун, CPO «Эсборд».

«Высокая оценка нашей платформы со стороны «Эсборд» вдохновляет нас на дальнейшее развитие. Мы стремимся постоянно совершенствовать наши решения, чтобы помогать клиентам найти баланс между инновациями и эффективностью, превращая растущие расходы в управляемую статью бюджета. Сотрудничество с «Эсборд» еще раз убедило нас, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Станислав Быков, CPO «Инферит Клаудмастер».