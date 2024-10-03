Новый технологический бандл: решение data-экосистемы Tantor и TMS FinAxio теперь доступны в виде единого комплекта

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») в сотрудничестве с технологическим партнером АО «Цифровая экспертиза» объявляет о запуске нового технологического бандла FinAxio и СУБД и платформы Tantor. Данная импортонезависимая связка предлагает уникальные преимущества для пользователей, включая специальную цену при покупке бандла и встроенную платформу Tantor, предназначенную для администрирования и управления базами данных (БД) и кластерами PostgreSQL. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

FinAxio – это полностью автоматизированное единое информационное пространство для управления финансовыми операциями компании, российская система управления казначейством (Treasury Management System). ИТ-решение позволяет выстроить процесс управления денежными средствами от момента формирования бюджета до исполнения платежей для всей группы компаний или холдинга.

Решение обеспечивает более высокую производительность в сравнении с «ванильной» версией PostgreSQL, что особенно актуально для высоконагруженных систем. Кроме того, пользователи могут рассчитывать на единое окно технической поддержки, что существенно упрощает процесс обращения за помощью и гарантирует оперативное решение возникших вопросов.

Ключевым дистрибьютором решения выступает центр экспертизы и дистрибуции информационных технологий Axoft – авторизованный партнер «Группы Астра». Технологический бандл СУБД и платформы Tantor и TMS FinAxio уже готов к заказу.

«Бандл Tantor+FinAxio разработан для повышения эффективности работы с большими объемами данных, в разрезе финансовой составляющей деятельности заказчиков. Axoft готов оказывать всестороннюю поддержку по внедрению данного бандла, вместе с ГК «Астра» и АО «Цифровая экспертиза». Более того, компания Axoft, как эксперт и обладатель статуса «Astra Professional Services», обладает необходимыми компетенциями по дистрибуции и сопровождению продаж всех решений ГК «Астра», в том числе, в составе различных бандлов», – сказал Артем Марковский, руководитель департамента инфраструктурных и прикладных решений компании Axoft.

«Данный продуктовый бандл – это уникальное предложение на рынок fintech-услуг. Благодаря глубокой интеграции со стеком продуктов Tantor это обеспечивает одну из лучших на отечественном рынке поддержку управления, мониторинга и автоматизации для БД (администрирование банковских счетов, платежных документов), и на основе данных из различных источников позволяет компаниям легко получать оперативную информацию по фактической денежной позиции компании», – сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Наше технологическое сотрудничество позволяет предложить рынку передовое комплексное ИТ-решение в области управления ликвидностью, обладающее высокой производительностью и надежностью, расширенными возможностями обработки больших объемов данных при высокой частоте обновлений. Управление ликвидностью в текущей ситуации требует оперативности в принятии решений и адаптации к стремительно меняющейся ситуации на рынке. Наш совместный продукт отвечает вызову времени и обеспечивает стабильную работу казначейства», – сказал Павел Степанов, генеральный директор АО «Цифровая Экспертиза».

Ранее все компоненты были протестированы на совместимость, испытания подтвердили корректную работу ИТ-решений.