IBS помогла Utech, официальному правопреемнику Hilti в России, за три месяца импортозаместить ряд ИТ-систем

Компания IBS за три месяца успешно завершила основные этапы проекта по импортозамещению ERP-систем на базе SAP и M3 Infor, а также CRM-системы Salesforce для компаний «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» и «Оглаенд Систем» (в настоящее время идет смена брендов на Utech), внедрила учетную систему для «ЮДМ Лаб». Благодаря быстрому переходу на российские ИТ-продукты удалось избежать рисков остановки производства и потери данных в случае отключения зарубежных сервисов. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Hilti Group (пятого августа 2024 г. объявила о продаже своих российских подразделений АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД», «Оглаенд Систем» локальному менеджменту, компания продолжит работу под новым брендом Utech) — производитель оборудования, расходных материалов и программного обеспечения для профессионального строительства. Глобальная компания использует ERP-системы на базе SAP и M3 Infor, а также CRM-систему Salesforce. Несколько месяцев назад у российского подразделения возникла необходимость в комплексной трансформации ИТ-ландшафта с использованием локальных решений. Работы по миграции нужно было провести для компаний «Хилти Дистрибьюшн ЛТД», «Оглаенд Систем» и «ЮДМ Лаб».

Проектной команде IBS предстояло разработать оптимальную ИТ-архитектуру, обеспечить перенос данных из исторических систем, а также выполнить настройку новых систем с минимальными изменениями в бизнес-процессах. При этом запуск системы в опытно-промышленную эксплуатацию нужно было провести максимально быстро, безболезненно для персонала, не останавливая производственные и торгово-закупочные процессы.

Эксперты IBS предложили реализовать проект в два этапа: сначала запустить систему с приоритетной функциональностью, необходимой для работы бизнеса, а затем проводить доработку решений по всем дополнительным функционально-техническим требованиям.

Реализация основной части проекта заняла всего три месяца. Проектная команда спроектировала оптимальную архитектуру информационных систем на базе «1С:ERP. Управление холдингом» в качестве ERP-системы и «Битрикс24» — для CRM-системы. Внедренный комплекс систем обеспечивает автоматизацию таких функциональных областей, как производство, продажи, закупки, казначейство, склад и доставка, CRM и маркетинг, финансовый результат, учет внеоборотных активов, регламентированный учет и управленческий учет.

В ходе обследования были сформированы реестры автоматизируемых бизнес-процессов и данных миграции. На их основе выполнялись первоначальная настройка новых систем и критические программные доработки. Перенос нормативно-справочной информации и данных из таблиц Excel, выгруженных из исторических систем, проводился с помощью инструментов, разработанных на технологической платформе «1С:Предприятие 8».

Игорь Волк, ведущий менеджер по развитию бизнеса «ТНП Ритейл» компании IBS: «Безусловно, ключевой особенностью проекта стали сжатые сроки его реализации. Мы применили методологию быстрого запуска нового ИТ-ландшафта и с нуля всего за три месяца настроили системы «1С:ERP. Управление холдингом» и «Битрикс24», перенесли данные из исторических систем, подготовили ИТ-инфраструктуру, провели обучение пользователей. В настоящее время проводится доработка функционально-технических требований, продолжается поддержка пользователей и развитие системы».

В ходе проекта особое внимание уделялось обучению и технической поддержке пользователей. Команда IBS провела сессии онлайн-обучения, сделала видеозаписи и разместила их в библиотеке проекта. Реестр бизнес-процессов дополнили ссылками на тематические статьи портала «1С-ИТС» для самостоятельного обучения. На первые три недели после начала опытно-промышленной эксплуатации для максимально оперативной технической поддержки были организованы онлайн-комнаты по функциональным областям (производство, продажи, склад и т.д.) с постоянным дежурством консультантов. Кроме того, две выездные команды специалистов работали непосредственно на производственной и торговых площадках в Москве и Санкт-Петербурге.

Татьяна Новикова, стратегический менеджер проектов Utech: «Главной задачей проекта было развернуть и настроить ERP- и CRM-системы, мигрировать данные из исторических систем. Основной результат — успешный переход на отечественные решения без остановки производства и потери функциональности, с сохранением полноты исторических данных, необходимых для работы бизнеса. В сжатые сроки мы получили полноценную замену информационных систем SAP и M3 Infor. В настоящее время бизнес-подразделения работают в полностью локализованном комплексе ИТ-систем».

«Подобный проект мог быть запущен всего за три месяца только благодаря слаженной работе проектной команды. Особенно хочется отметить профессионализм и работоспособность сотрудников компании Utech — на протяжении запуска ощущались экспертность и ответственность за результат как от ИТ-команды, так и от бизнес-пользователей. Несмотря на трудоемкость и высокий уровень ответственности, этот проект доставил удовольствие от внедрения всей проектной команде», — сказал Юрий Пересторонин, управляющий партнер сегмента «ТНП и Ритейл».