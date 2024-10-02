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«Кросс технолоджис» и EvaTeam заключили договор о партнерстве

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и EvaTeam, компания разработчик комплексных решений для организации работы команд, заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудничества станет обеспечение российского бизнеса надежным и безопасным программным обеспечением для замены иностранных решений для совместной работы, таких как Jira и Confluence.

Сегодня EvaTeam развивается как экосистема продуктов для бизнеса, включающая решения для совместной работы, планирования проектов, работы с документами, тестирования, организации технической поддержки и сервиса и другие ИТ-сервисы, а также другие ИТ-решения для компаний любого размера.

При этом создаваемая командой EvaTeam экосистема учитывает два основных фактора российского рынка ИТ-решений: уход иностранных вендоров с рынка и установление законодательных требований к компаниям с точки зрения использования отечественного программного обеспечения (особенно для предприятий критической информационной инфраструктуры).

«Кросс технолоджис» предлагает продукты компании, в первую очередь, EvaProject (сервис, предназначенный для управления компанией, проектами и задачами всех отделов), EvaWiki (сервис для управления информацией по проектам) и EvaServiceDesk (решение поможет использовать сервисную модель управления в ИТ-подразделениях), всем компаниям, которые заинтересованы в повышение эффективности работы и повышения уровня организационной и управленческой культуры.

Опыт команды «Кросс технолоджис» в интеграции сложных многофункциональных решений поможет настраивать продукты под каждое конкретное предприятие. В первую очередь такие сервисы будут востребованы в ИТ-компаниях, банковской сфере и промышленности.

«Компания EvaTeam продолжает развивать свою партнерскую сеть. Ведь в текущих реалиях перехода к технологическому суверенитету, большинство заказчиков как никогда испытывает дефицит в эффективной технологической экспертизе. Сконцентрировавшись непосредственно на разработке новых продуктов и совершенствовании уже выпущенных в рынок, мы полагаем, что все вопросы, связанные с консультациями, миграцией на новые российские решения, а также сопровождение как наших продуктов, так и систем, в которых используются продукты EvaTeam, в полной мере способна решить такая компания как «Кросс технолоджис». Особенно отрадно, что наш новый партнер весьма динамично развивается и приоритетом развития является экспертиза по российскому ПО и, в частности, по продуктам EvaTeam», – сказал коммерческий директор EvaTeam Роман Мыскин.

«Продукты EvaTeam уже внедрены и работают на производствах и в компаниях различной направленности, от газовой отрасли до телекоммуникаций. Внедрения уже прошли в крупнейших компаниях России. Это говорит о надежности и полезности программ для бизнеса. Особенно важно для безопасности внедрения, что компания обладает всеми требуемыми документами: от регистрации в реестре отечественного ПО до лицензий ФСТЭК. Уверен, что технологии от EvaTeam будет востребованы нашими заказчиками», – сказал исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.

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