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«Нота Купол» и Orion soft обеспечили совместимость решений в области защиты и управления Kubernetes

Вендор российского ПО «Нота» (холдинг «Т1») и разработчик инфраструктурного ПО для enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость продукта для обеспечения безопасности контейнерной среды «Нота Купол. Контейнеры» и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Теперь заказчики могут использовать их в комплексе для эффективного контроля рисков на всех этапах работы с контейнерами, а также для сокращения затрат на настройку и управление Kubernetes.

Использование решений позволит ИТ-специалистам проводить мониторинг и контроль целостности контейнерной системы, гарантируя соответствие ее работы стандартам информационной безопасности. Пользователи смогут выполнять глубокую инспекцию образов и приложений, выявлять и устранять потенциальные уязвимости, а также получать визуализацию данных о работе всей изолированной среды.

«Подтвержденная совместимость наших разработок открывает новые возможности для заказчиков, которым необходимы комплексные решения в сфере контейнеризации. В связке продукты обеспечат не только непрерывный контроль над жизненным циклом приложений, но и безопасность среды разработки решений. Такой подход гарантирует защиту критически важных ИТ-систем и уверенность в их стабильной работе», — сказала Карина Леженина, владелец продукта «Нота Купол. Контейнеры».

«Тестирование и отладка совместной работы продуктов позволяет гарантировать клиентам надежную защиту от актуальных угроз. «Нота Купол. Контейнеры» обеспечивает высокий уровень безопасности для контейнерных приложений. Совместимость решений делает Nova Container Platform еще более актуальным решением для заказчиков, которые стремятся использовать российские продукты для обеспечения максимальной устойчивости и защищенности ИТ-инфраструктуры», — отметил Максим Морарь, лидер продукта Nova Container Platform, Orion soft.

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