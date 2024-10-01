CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

МТС приглашает татарстанцев на новый поток бесплатной Школы аналитиков данных

МТС сообщает о начале нового набора в Школу аналитиков данных МТС. Участники, прошедшие отбор, пройдут бесплатное обучение, а лучшие из них получат приглашение на работу в МТС. Заявки на участие можно подать до 20 октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Программа начнется 7 ноября 2024 г. и продлится 10 месяцев. Учеба проходит в онлайн-формате: два раза в неделю проводятся вебинары с разбором теории и практических кейсов. Для работы с большими данными МТС предоставит свой собственный кластер. Для того, чтобы стать студентом курса, нужно подать заявку до 20 октября 2024 г. и выполнить тестовое задание.

Школа аналитиков данных МТС доступна для всех желающих — как для школьников, так и для действующих ИT-специалистов. В рамках программы студенты учатся продвинутому владению Python, осваивают основы классического машинного обучения и знакомятся с принципами построения ML-моделей в разных сферах использования, например, геоаналитика, реклама и финтех. Также в этом потоке в программе появятся занятия по обработке естественного языка (NLP), а блок, посвященный рекомендательным системам, временным рядам и Spark, будет значительно расширен.

Кроме того, участникам программы будут доступны комплексные итоговые работы и обратная связь от преподавателей, которые являются специалистами центра Big Data МТС. За выполнение домашних работ, посещение занятий и участие в интерактивах начисляются баллы, которые ученики могут обменять на мерч МТС.

«В условиях быстрого развития технологий и постоянного увеличения объемов данных, специалисты по анализу Big Data становятся ключевыми фигурами в любых отраслях. Наш курс предлагает практические навыки и глубокие теоретические знания, необходимые для успешного инвестирования в карьеру в этой динамично развивающейся области. Например, по итогам прошлых потоков несколько десятков человек успешно закончили обучение и получили приглашение на работу в Центр Big Data МТС. Мы уверены, что выпускники нашей программы не только расширят свои профессиональные горизонты, но и окажут значительное влияние на бизнес-процессы в различных сферах», — сказал директор центра Big Data МТС Максим Синяков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

Власти потратят полмиллиарда на цифровую платформу мониторинга деятельности чиновников

10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы

Соцсети: В основанной выходцем из России ABBYY «кадровый геноцид». Увольняют россиян, граждан других стран не трогают

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации

На импортозамещение оборудования для производства электроники в России выделили больше 240 млрд рублей

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: