ГК «Максима» разработала решение для обеспечения безопасности мостов

Группа компаний «Максима» создала единую интеллектуальную систему мониторинга и контроля состояния объектов транспортной инфраструктуры. Уникальная российская разработка обеспечивает мониторинг состояния мостов и предупреждает об отклонениях в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «Максима».

По данным Минтранса России, 7% мостов страны находятся в аварийном и предаварийном состоянии. При этом оценка их состояния до сих пор проводится раз в месяц и в ручном режиме, что не обеспечивает должного контроля за безопасностью мостовых сооружений и повышает затраты на ремонт.

Автоматизированное решение от ГК «Максима» обеспечивает непрерывный мониторинг, оперативный сбор и обработку данных о геодезических, динамических, деформационных и других параметрах строительных конструкций. Во внимание принимаются погодные факторы, состояние грунта, автомобильный трафик. Результат — обнаружение критических изменений с локализацией опасных участков на самой ранней стадии. В системе также предусмотрены четыре канала оперативного информирования о рисках и возникновении нештатных ситуаций.

Решение предназначено для организаций, которые отвечают за эксплуатацию, ремонт и безопасность мостовых сооружений. Пилотным проектом для тестирования нового решения в реальных условиях стала система «Мосты России» для ГБУ МО «Мосавтодор». Система принята в эксплуатацию в сентябре. Она фиксирует каждое нарушение пороговых значений датчиков на мостовом сооружении в режиме реального времени и присылает соответствующие оповещения.

Комплекс анализирует и предсказывают амортизацию сооружений на мостах Московской области, используя собранные статистические данные. Это позволяет ответственным лицам своевременно реагировать на критические ситуации, принимать решения о ремонте или введении ограничений.

Решение оснащено дополнительными мерами безопасности. Так, подсистема видеоаналитики позволяет обнаружить оставленные предметы и посторонних лиц на закрытой территории, контролировать выполнение работ, фиксировать акты вандализма и нарушения правил дорожного движения.

«Безопасность передвижения по мосту напрямую зависит от его состояния. Но зачастую у дорожных служб нет оперативной картины того, что с мостом происходит. Пока в компьютер вносятся данные осмотра, ситуация может кардинально измениться. Современные технологии как раз дают такую оперативную картину, позволяя контролировать происходящее с мостом в режиме 24/7», — сказал Илья Черкасов, директор по работе с транспортным сектором ГК «Максима».

«Бывает так, что к мосту не подведено электричество, на конструкцию нет документации или невозможно остановить движение на время проведения работ. Это, конечно, на начальном этапе затрудняет внедрение системы. Но в конечном итоге самообучающаяся автоматизированная система выводит эксплуатацию мостовых сооружений на новый уровень и обеспечивает оптимизацию затрат. Дорожная карта развития решения включает подключение дополнительных предиктивных моделей, обучающихся на погодных данных, данных о траффике и других влияющих факторах, что позволит расширить спектр процессов, для которых решение будет полезным», — сказала Светлана Спирина, начальник сектора инновационных проектов ГК «Максима».